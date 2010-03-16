Çalılığı milyarlık arsa yapma formülü

T24 - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak hakkında çıkan haberler hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Üç müfettiş olayı soruştururken Durak hakkında yeni bir iddia daha ortaya çıktı. 1995’te Durak’ın yakınları ile belediye çalışanlarının kurduğu kooperatife satılan 73 bin metrekarelik arsaya imar izni çıkınca hisseler Durak’ın eşine devredildi.



Adana Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’li Başkanı Aytaç Durak ile 21 yıllık yol arkadaşı MHP Meclis Üyesi Mustafa Tuncel arasında başlayan, ‘rüşvet’, ‘imar rantı’ ve ‘2 milyar dolarlık servet’ kavgasına İçişleri Bakanlığı el koydu. Bakanlığın gönderdiği iki müfettiş önce Adana Valiliği’ne ardından da konuyla ilgili çalışmalarını başlatmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Bu arada Durak’ın belediye hizmetlerinde kullanmak amacıyla 1995’te 24 bin TL’ye alınıp imar değişikliği ile konut alanına çevrildikten sonra eşi Fahriye Durak’a devredilen çalılık arazinin bugünkü değerinin 20-30 milyon TL arasında olduğu öne sürüldü.



Suç duyurusunu erteleyen Tuncel’in Durak’ın haksız kazanç elde ettiği iddialarına en önemli kozunun Menekşe Köyü’ndeki trilyonluk çalılık arazi olduğu tahmin ediliyor. Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca (KGEK) görüşülen ancak işlemlerin, KGEK Yönetmenliği’nden önce gerçekleşmiş olmasından dolayı değerlendirmeye tabi tutulmayan Baraj Gölü manzaralı Menekşe Köyü’ndeki çalılığı milyarlık ranta dönüştürülmesi hikayesi ise şöyle:





Önce imar izni sonra hisse devri



Menekşe Köyü Ziyaret Tepe Mevkiinde 114 parseldeki 73.250m arazi 31.12.1953’te Maliye Hazinesi adına kaydedildi. 1995’te ise 10 bin 987 bin TL’ye Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’ne satıldı. Büyükşehir Belediyesi 25.07.1996’da arsa ofisinden belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 24 bin TL’ye satın alınırken Durak’ın yakınları ve belediye çalışanlarının da bulunduğu Gölbaşı Konut Yapı Kooperatifi kuruldu. Kooperatifin kuruluşundan kısa bir süre sonra da belediye arsayı satışa çıkardı ve 1998’de 55 bin 200 TL’ye Gölbaşı Konut Yapı Kooperatifi’ne sattı. Belediye çalılık arazinin 1/5000’lik imar uygulaması yaparken kooperatif üyeleri de Yüreğir Belediyesi’ne başvurarak 1/1000’lik imar uygulama planı yapılmasını talep etti. Yüreğir Belediyesi’nin işlemi yapıp çalılık arazi imarlı hale geldikten sonra ise üyeler kooperatifi feshetti. Feshedilen kooperatifin üyeleri, hisselerini Aytaç Durak’ın eşi Fahriye Durak’a devretti.



Öte yandan dün akşam bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Aytaç Durak, trilyonluk arazi iddialarına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.











