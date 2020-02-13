Çalık yöneticisinin FETÖ evrakını temizleyen istihbaratçı polise boğaz manzaralı köşk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın bir dönem CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın hakkındaki FETÖ evrakının temizlenmesi için eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’e boğaz manzaralı köşk verildiği ileri sürüldü.

15 Temmuz sonrası yurtdışına çıktı

İddiaya göre Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ soruşturmaları tamamlanana kadar yurtdışına çıktı.

FETÖ evrakı temizlendi, 4 milyon liralık köşk devredildi

Taçyıldız’ın yurtdışında bulunduğu 3 Eylül 2017 tarihinde ise pasaport tahdidinin bulunup bulunmadığı İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli tarafından İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir talimatıyla sorgulandı. FETÖ soruşturmaları devam ederken ise Ahmet Taçyıldız’a ait “boğaz manzaralı köşk” istihbarat şube müdürü Özgür Taşdemir’in amcası Adem Taşdemir üzerine devredildi. Bu şekilde Taçyıldız ve ailesinin FETÖ evrakının temizlendiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın izni ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı ve Özgür Taşdemir ise görevden uzaklaştırıldı.



Soruşturma çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişinin iddialara ilişkin hazırladığı rapor ise “istihbaratçının borsasını” gözler önüne serdi. Rapora göre Emirgân’da bulunan ve ekspertiz değeri 645 bin 161 dolar olan yani 3 milyon 864 bin TL değerindeki boğaz manzaralı köşk Ahmet Taçyıldız’ın ortağı Hüseyin Talha Özkul adına kayıtlıydı. Ancak tasarruf yetkisi Taçyıldız’a aitti.

Köşk elden ele devredilmiş

Ortak Hüseyin Talha Özkul, köşkü 600 bin TL karşılığında Özgür Taşdemir’in amcası Adem Taşdemir’e devretti. Ancak kısa bir süre sonra ise bu köşk istihbarat şube müdürü Özgür Taşdemir ile bağlantıları olan Osmanoğulları İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Babuşçu’nun oğlu O. Babuşçu üzerine yapıldı.



Ayrıca raporda Özgür Taşdemir ve eşinin 15 Kasım 2018 tarihinde ifadelerinin alınması için İstanbul Valiliği’ne davet edildikleri ancak gelmedikleri aktarıldı. Telefonla iddiaların odağındaki Ahmet Taçyıldız’a ulaşma çabalarımız ise sonuçsuz kaldı.

Polisin mal varlığı dudak uçuklattı

Müfettiş raporunda Özgür Taşdemir’in mal varlığına ve hesap hareketlerine de yer verildi. İşte raporda yer alan eski İstanbul istihbarat şube müdürünün mal varlığı:

Arnavutköy’de bir taşınmaz

Bahçeşehir Koleji’nde eşi ve kendi adına toplam yüzde 15 hisse

3 adet Mercedes marka otomobil ve Land Rover marka arazi aracı

2017-2018 yılları arasında Taşdemir’in hesabında 3 milyon 287 bin 770 TL, eşinin hesabında ise 259 bin 339 TL’lik bir artışın olduğu tespit edildi. Ayrıca Taşdemir’in yurtdışı hesaplarının olduğunun ve bu hesaplara iki defa para transferi yaptığı belirtildi.

2018’de ise Belçika’dan Taşdemir’in hesabına 130 bin Avro gönderildiği kaydedildi.

Taşdemir’e ve eşine ait 2 ayrı banka kasası tespit edildi.

Eski eşi şiddet gördüğü için dava açmıştı

Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir Habertürk'ün spikerlerinden Benan Kepsutlu, ile evlenmişti.

Benan Kepsutlu, "Eşim başıma silah dayadı boşanmak için" diye dava açmış ve şiddet gördüğü için bebeğini düşürdüğünü iddia etmişti.