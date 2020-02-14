Çalık yöneticisinin FETÖ evrakını temizleyen eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü'nün emrindeki polisler rüşvet çarkını anlattı

Eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’in Çalık Holding’e bağlı Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın FETÖ dosyasını “Boğaz manzaralı köşk” karşılığında temizlediğini tespit eden İçişleri Bakanlığı müfettişleri, idari soruşturma kapsamında Taşdemir’in emrinde çalışan polisleri tanık olarak dinledi.

“FETÖ borsası”nın perde arkasını anlatan polislerden A.A., tapu işlemleri için Taşdemir’in talimatıyla amcası Adem Taşdemir’i tapu işlemleri için Sarıyer Kaymakamlığı’na, dayısının eşini de Zincirlikuyu’daki Çalık Holding’e götürdüğünü anlattı. A.A, “Yengesini holdingde bıraktım. Bir müddet sonra çıktı. Elindeki dekontu bana vererek Özgür Taşdemir’e vermemi istedi. Dekontun üzerinde 400 ya da 500 bin dolar yazılıydı” dedi.

Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız ve ailesi hakkındaki FETÖ evrakının Özgür Taşdemir tarafından Boğaz manzaralı köşk karşılığında temizlendiği iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ifadesine başvurduğu Taşdemir’in emrinde çalışan polisler devir işlemlerinin nasıl yapıldığını ayrıntılarıyla anlattı. Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Taşdemir’in şoförlüğünü yapan polis A.A., müfettişe verdiği ifadesinde köşkün Taşdemir’in amcası Adem Taşdemir’e devredildiği güne dair, “Bana sorduğunuz tarihlerde Özgür Taşdemir, ‘amcam Adem Taşdemir’i Bağcılar’daki ikametinden alıp Sarıyer Kaymakamlığı’na götürün’ dedi. Adem Taşdemir’i alarak kaymakamlığa geldik. Taşdemir ile yanımızdaki polis E.U. içeri girdi. Yarım saat sonra çıktılar. Adem Taşdemir’i daha sonra Vatan Caddesi’ndeki İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne getirdik” dedi.