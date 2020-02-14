Çalık yöneticisinin FETÖ evrakını temizleyen eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü'nün emrindeki polisler rüşvet çarkını anlattı

Eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’in Çalık Holding’e bağlı Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın FETÖ dosyasını “Boğaz manzaralı köşk” karşılığında temizlediğini tespit eden İçişleri Bakanlığı müfettişleri, idari soruşturma kapsamında Taşdemir’in emrinde çalışan polisleri tanık olarak dinledi.
“FETÖ borsası”nın perde arkasını anlatan polislerden A.A., tapu işlemleri için Taşdemir’in talimatıyla amcası Adem Taşdemir’i tapu işlemleri için Sarıyer Kaymakamlığı’na, dayısının eşini de Zincirlikuyu’daki Çalık Holding’e götürdüğünü anlattı. A.A, “Yengesini holdingde bıraktım. Bir müddet sonra çıktı. Elindeki dekontu bana vererek Özgür Taşdemir’e vermemi istedi. Dekontun üzerinde 400 ya da 500 bin dolar yazılıydı” dedi.
Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız ve ailesi hakkındaki FETÖ evrakının Özgür Taşdemir tarafından Boğaz manzaralı köşk karşılığında temizlendiği iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ifadesine başvurduğu Taşdemir’in emrinde çalışan polisler devir işlemlerinin nasıl yapıldığını ayrıntılarıyla anlattı. Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Taşdemir’in şoförlüğünü yapan polis A.A., müfettişe verdiği ifadesinde köşkün Taşdemir’in amcası Adem Taşdemir’e devredildiği güne dair, “Bana sorduğunuz tarihlerde Özgür Taşdemir, ‘amcam Adem Taşdemir’i Bağcılar’daki ikametinden alıp Sarıyer Kaymakamlığı’na götürün’ dedi. Adem Taşdemir’i alarak kaymakamlığa geldik. Taşdemir ile yanımızdaki polis E.U. içeri girdi. Yarım saat sonra çıktılar. Adem Taşdemir’i daha sonra Vatan Caddesi’ndeki İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne getirdik” dedi.
Özgür Taşdemir’in bir gün kendisini aradığını belirten A.A., “Dayısının eşini alıp Çalık Holding’e götürmemi istedi. Yengesini holdingde bıraktım. Bir müddet sonra yengesi çıktı. Elindeki dekontu bana vererek Özgür Taşdemir’e vermemi istedi. Dekontun üzerinde 400 ya da 500 bin dolar yazılıydı” diye konuştu.
"Taçyıldız ile buluştu"
Polis E.U. ise, “Özgür müdür polis A.A’ya mesaj atarak amcasını evden aldırmasını istedi. Adem Taşdemir’i adresine giderek teslim aldık. Tapu müdürlüğünde ise bekleme salonunda bekledim. Bir müddet sonra Adem Taşdemir elinde tapu ile geldi. Lavaboya gireceğini söyleyerek tapuyu bana verdi. Tapuya baktım Sarıyer’de bahçeli bir ev olduğunu gördüm. Daha önceleri ise şube müdürüm Özgür Bey’i Emirgan’da bulunan ahşap evde görmüştüm. Hatta evin satışından bir hafta önce aynı evde müdürümün Ahmet Taçyıldız isimli şahısla buluştuğunu gördüm. Birkaç kez de müdürle eşini bu eve götürdüm” dedi.
"Murat Sancak'a silah verdi"
Polis İ.M. de “Ahmet Taçyıldız’ın şoförüyle birkaç kez görüştük. Zülküf Bey bana Özgür müdürün Boğaz’da bir yalı aldığını ancak bunu başkasının üzerine kaydettiğini söyledi” diye konuştu.
Polis E.Ö. ise Özgür Taşdemir’in pahalı olarak değerlendirilebilecek araç ve silah edindiğine şahit olduğunu belirterek Taşdemir’in Desert Eagle marka tabancasını iş insanı Murat Sancak’a verdiğini söyledi.