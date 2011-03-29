-ÇALIK GRUBU'NDAN MUSUL'A SANTRAL BAĞDAT (A.A) - 29.03.2011 - Çalık Holding şirketlerinden Çalık Enerji, Irak'ın Kerbela kenti yakınlarındaki doğalgaz çevrim santralinin ardından, Musul'un 60 kilometre güneyinde kurulacak Nainawa Doğalgaz Çevrim Santrali'nin inşaatını da üstlendi. Irak Elektrik Bakanlığı'nda düzenlenen sözleşme imza törenine, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Çalık Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Saim Dinç, Enerjiden Sorumlu Irak Başbakan Yardımcısı Hüseyin Şehristani, Irak Elektrik Bakanı Raad Shellal Saed, Irak Elektrik Bakan Yardımcısı Salam Kazaz katıldı. Törende konuşan Ahmet Çalık, Irak halkının elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacak santrallerin inşasını üstlendiklerini, Iraklılar'ın hayatını kolaylaştıracak bu projelerde yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, yatırıma katılım imkanı sağlayan Irak hükümetine, Başbakan Yardımcısı Şehristani, Elektrik Bakanı Saed ve bakanlık temsilcilerine teşekkür ederek, projenin Irak halkına hayırlı olmasını diledi. Irak Başbakan Yardımcısı Şehristani de, Bağdat'ta yaz aylarının çok sıcak geçtiğini ve halkın yetersiz elektrik yüzünden klima çalıştıramadığını, bu durumdan çok mağdur ve şikayetçi olduğunu ifade ederek, projenin tamamlanmasıyla 2012 yılının yaz aylarında herşeyin daha iyi olacağını söyledi. İhaleye çıkılan başka projeler de bulunduğunu, onları da önümüzdeki günlerde imzalayacaklarını kaydeden Şehristani, ''Paranın yarısı şimdi ödenecek, yarısı önümüzdeki yıl... Umarım şirketler bu koşullara uyarlar, 20 ay içinde işi bitirirler. İnşallah 20 ay içinde elektriği ana şebekeye sokarız. Hep beraber çalışıp, ülkedeki elektrik sorununu çözeceğiz'' dedi. -''TÜRBİNLERİ KADEMELİ OLARAK DEVREYE SOKACAĞIZ''- Çalık Enerji Genel Müdürü Osman Saim Dinç de, törenden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ın Kerbela bölgesinde 1.250 megavat ve 10 makinadan oluşan doğalgaz çevrim santralinin imzasının Ocak ayında atıldığını, bu santralde çalışmaların başladığını anlattı. İkinci olarak da Musul şehrinin yaklaşık 60 kilometre güneyindeki Nainawa bölgesinde 750 megavatlık santralin yapımı ihalesini kazandıklarını belirten Dinç, 21 ayda tamamlama taahhüdünde bulundukları bu projeyi Şehristani'nin ricasıyla 20 aya çektiklerini kaydetti. Dinç, santralde Irak hükümeti tarafından General Electric'ten satın alınan her biri 125 megavat gücündeki 6 gaz türbininin kullanılacağını bildirdi.