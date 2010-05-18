Çalık Grubu'na 14.8 milyar TL'lik teşvik

T24- Çalık Grubu, Adana'da yapacağı petrokimya ve rafineri için Hazine Müsteşarlığı'ndan 14 milyar 828.6 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesi aldı. Çalık Grubu'nun teşvik belgesi kapsamında ithal edeceği makine teçhizat tutarı 4 milyar 259.4 milyon TL olacak. Yatırımla 588 kişiye istihdam sağlanacak. Bu arada Hazine Müsteşarlığı, Nisan ayında toplam 17 milyar 532.5 milyon TL tutarındaki 387 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledi.



Hazine Müsteşarlığı'nın Nisan ayı yatırım teşvik belgeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1-30 Nisan döneminde teşvik belgesine bağlanan 17 milyar 532 milyon 492 bin TL tutarındaki 387 yatırım kapsamında 11 bin 118 kişilik istihdam sağlanacağı belirtildi. Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek makine teçhizat tutarı 4 milyar 891.4 bin dolar oldu. Çalık Grubu'nun yapacağı Doğu Akdeniz Petrokimya ve Rafineri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Adana'da gerçekleştireceği 14 milyar 828 milyon 600 bin TL'lik komple yatırım teşvike bağlanan en yüksek tutarlı proje oldu. Teşvike bağlanan yatırım çerçevesinde Çalık Grubu Doğu Akdeniz Petrokimya ve Rafineri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tesisinde 588 kişi istihdam edecek. Söz konusu teşvik kapsamında ithal edilecek makine teçhizat tutarı 4 milyar 259 milyon 400 bin TL olacak. Yatırımda kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt üretimi yapılacak. Rafineride 1 milyon 490 bin ton/yıl kapasiteli gazolin türünden jet yakıtı üretilecek. Gazyağı üretimi 4 milyon 146 bin ton/yıl olacak. Kerosen türü jet yakıtı dahil üretimin 3 milyon 180 bin ton/yıl olarak planlandığı tesiste, etilen, propilen, bütilen, bütadien ile diğer petrol gazları ve hidrokarbonlu gazlar (doğalgaz hariç) 868 bin ton/yıl üretilecek. Başka yerde sınıflandırılmayan fuel oil üretimi ise 1 milyon 978 bin ton/yıl olacak.





21 yabancı sermayeli şirket teşvik belgesi aldı



Hazine Müsteşarlığı ayrıca Nisan ayında çeşitli sektörlere yönelik gümrük vergisi muafiyeti kapsamında toplam 2 milyar 963 milyon TL'lik 21 yabancı sermayeli firmanın yatırımları için yatırım teşvik belgesi verdi.