California'da orman yangını: 23 ölü

T24 Haber Merkezi

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde söndürülmeyen bir kamp ateşi sebebiyle orman yangını çıktı. Kısa sürede yayılan yangın nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi evlerini terketmek zorunda kaldı.

Yetkililerin açıklamalarına göre yangın şu ana kadar 6 bin 700 binayı yok etti ve eyalet tarhinin en büyük orman yangınlarından biri haline geldi. İtfaiye'nin açıklamaların göre şu ana kadar yangının sadece yüzde 20'si kontrol altına alınabildi.

ABD Başkanı Donald Trump geçici beyanname imzalayarak Califonia eyaletindeki itfaiyecilere yangınla mücadele edebilmeleri için ek bütçe gönderdi. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada California'da sıkça çıkan orman yangınların sebebinin ''kötü idare'' olduğunu söyledi.