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Dünya

California'da bir adam, karısı dahil beş kişiyi öldürdükten sonra kendini vurdu

Polis yetkilileri, adamın rastgele ateş açmadığını söyledi

13 Eylül 2018 13:33

ABD'nin California eyaletinde henüz kimliği bilinmeyen bir adam karısı dahil beş kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Polis yetkilileri Bakersfield kentinde meydana gelen olayda, adamın önce karısıyla birlikte bir nakliye şirketine gittiğini ve burada tartıştığı iki adamla karısını vurduğunu açıkladı.

Daha sonra başka bir yerde iki kişiyi daha vuran adam, içinde bir kadınla bir çocuğun olduğu bir arabayı kaçırdı. Polis tarafından durdurulan adam, burada göğsüne ateş ederek kendini de öldürdü.

Arabadaki kadın ve çocuk kaçmayı başardı.

Polis dün yerel saatle 17.20'de meydana gelen olayın nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu.

Polis yetkilileri, olayın çok kısa bir zaman diliminde meydana geldiğini ve adamın rastgele ateş açmadığını söyledi.

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