California, vaka sayılarındaki patlamayı durduramadı; Koronavirüs önlemleri geri getirildi

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ABD'nin en yüksek nüfuslu eyaleti California, yeni tip Koronavirüs vakalarındaki artışın durmamasının ardından sıkı Koronavirüs önlemlerini geri getirdi.

California Valisi Gavin Newsom, eyalet çapında barların kapatılacağını ve restoranların içinde yemek yemenin yasaklanacağını açıkladı.

Newsom, virüsten en ağır şekilde etkilenen bölgelerde kilise, spor salonu ve kuaförlerin de kapatılacağını bildirdi.

Reuters'ın aktardığına göre California'nın kırsal bölgelerindeki hastaneler, vakaların yükselişiyle talebe karşılık verememeye başladı. Los Angeles ve San Franscisco gibi kalabalık şehirlerde vaka sayısı artsa da henüz sağlık sistemine düzeni aksatacak bir yük binmedi.

Öte yandan, eyaletteki Los Angeles ve San Diego bölgelerinde okulların yeni dönemde internet üzerinden eğitim vereceği açıklandı.

California'da dün 8 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Eyalette pazartesi itibariyle 334 binden fazla vaka görüldü.