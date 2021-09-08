California eyaleti, seks sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı

ABD'nin California eyaleti, cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatifin çıkarılması eylemini yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu.

Erkeğin, partnerin onayı ya da haberi olmadan cinsel ilişki sırasında prezervatifi çıkarmasının, fiziksel ve duygusal açıdan olumsuz sonuçları nedeniyle, bu eylemin cinsel suç sayılması talep ediliyordu.