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Dünya

California eyaleti, seks sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı

Eylem, cinsel taciz suçu kapsamına alındı

08 Eylül 2021 22:30

ABD'nin California eyaleti, cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatifin çıkarılması eylemini yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu.

Erkeğin, partnerin onayı ya da haberi olmadan cinsel ilişki sırasında prezervatifi çıkarmasının, fiziksel ve duygusal açıdan olumsuz sonuçları nedeniyle, bu eylemin cinsel suç sayılması talep ediliyordu.

California'daki yeni düzenlemeyle yasa dışı olan eylem, cinsel taciz suçu kapsamına alındı.

Kanunla birlikte mağdura, uğradığı zarar karşısında dava açma hakkı tanınacak.

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