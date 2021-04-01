California'da silahlı saldırı: 1'i çocuk 4 ölü

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ABD'nin California eyaletinin güneyinde bir ofis binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri çocuk 4 kişi öldürüldü, bir kişi de yaralandı.

Saldırının akşamüstü saat 17.30 sularında Los Angeles kentinin güneyinde bulunan Orange County'de meydana geldiği bildirildi.

Polis komiseri Jennifer Amat, polisler ofis binasına geldiği sırada kendilerine ateş açıldığını; çıkan çatışma sonucunda şüphelinin vurulduğunu ifade etti. Amat, şüphelinin durumu hakkında açıklamada bulunmadı.

Amat, ellerinde sadırının neden düzenlediği ile ilgili bir bilgi olmadığını ifade etti.

California Valisi Gavin Newsom konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada, "Bu çok korkunç ve kalp kırıcı. Kalbimiz bu korkunç trajediden etkilenen ailelerle." yazdı.