California'da "Apple yangını": Binlerce ev boşaltıldı

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Los Angeles'ın doğusundaki dağlık bölgede çıkan yangının ardından binlerce bölge sakinine evlerini terk etmeleri için emir verildi. Sıcaklığın üç basamaklı sayılara çıktığı yangın bölgesine birçok yangın ekibi gönderildi.

İtfaiyecilerin "Apple Yangını" ismini verdiği orman yangını, California'da Riverside ve San Bernardino bölgesinin etrafını sardı. California Yangın Koruma Teşkilatı'nın açıklamasına göre yangın şu ana kadar 60 kilometre karelik bir alanı yuttu.

Yangının hâlâ tamamıyla kontrol altına alınamadığı belirtildi. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yangın, yerleşim bölgesinde yaklaşsa da şu ana kadar sadece bir evin yandığı belirtildi.