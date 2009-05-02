Cale ve Alanzinho'ya kanca!



Trabzonspor'un Hırvat futbolcusu Cale ve Brezilyalı futbolcusu Alanzinho'nun peşine Alman takımları düşerken, Colman için de Fransa'nın Toulouse takımının nabız yokladığı öğrenildi.



Turkcell Süper Ligi'nde sezonun sona ermesine 4 hafta kala Trabzonspor'da forma giyen bir çok yabancı futbolcuya yurt dışından teklif gelmeye başladı. Bordo - mavili takımın sezon başında Hırvatistan'ın Dinoma Zagrep takımından transfer ettiği Hrvoje Cale'ye, Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Hoffenheim ve Borussia Dortmund'un talip olduğu öğrenildi. Hırvat futbolcu için önümüzdeki günlerde Bordo - mavili kulübe resmi teklif yapmaya hazırlanan Alman kulüplerine, Trabzonspor'un, 'Satmıyoruz' cevabı vermesi bekleniyor. Bu arada sezon ortasında Norveç'in Stabaek takımından transfer edilen Alanzinho içinde Wolfsburg'un devrede olduğu iddia edildi. Bordo - mavili takımın Arjantinli futbolcusu Gustavo Colman için ise Fransa'nın Toulouse takımının resmi teklif yapmaya hazırlandığı ve ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi

