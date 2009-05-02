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Spor

Cale ve Alanzinho'ya kanca!

02 Mayıs 2009 19:52


Trabzonspor'un Hırvat futbolcusu Cale ve Brezilyalı futbolcusu Alanzinho'nun peşine Alman takımları düşerken, Colman için de Fransa'nın Toulouse takımının nabız yokladığı öğrenildi.

Turkcell Süper Ligi'nde sezonun sona ermesine 4 hafta kala Trabzonspor'da forma giyen bir çok yabancı futbolcuya yurt dışından teklif gelmeye başladı. Bordo - mavili takımın sezon başında Hırvatistan'ın Dinoma Zagrep takımından transfer ettiği Hrvoje Cale'ye, Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Hoffenheim ve Borussia Dortmund'un talip olduğu öğrenildi. Hırvat futbolcu için önümüzdeki günlerde Bordo - mavili kulübe resmi teklif yapmaya hazırlanan Alman kulüplerine, Trabzonspor'un, 'Satmıyoruz' cevabı vermesi bekleniyor. Bu arada sezon ortasında Norveç'in Stabaek takımından transfer edilen Alanzinho içinde Wolfsburg'un devrede olduğu iddia edildi. Bordo - mavili takımın Arjantinli futbolcusu Gustavo Colman için ise Fransa'nın Toulouse takımının resmi teklif yapmaya hazırlandığı ve ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi

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