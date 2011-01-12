-CALE: GÜNEŞ, FORMAYI HAK EDENE VERECEK TRABZON (A.A) - 12.01.2011 - Trabzonspor'un Hırvat sol kanat oyuncusu Hrvoje Cale, bulunduğu mevkiye oyuncu transfer edilmesinin kendisini olumsuz yönde etkilemeyeceğini belirterek, ''Teknik direktörümüz Şenol Güneş adaletli bir insan. Formayı kim hak ediyorsa ona verecektir. Ben bulunduğum konumu korumak için çaba göstereceğim'' dedi. Cale, Trabzonspor Dergisinin bu ayki sayısında yer alan röportajında, teknik direktör Güneş'in futbolcuların psikolojisinden çok iyi anladığını ve kendilerine her konuda destek olduğunu ifade ederek, ''Şenol Hoca iyi bir teknik adam. Özellikle oyuncuların ruhsal durumlarını kontrol etmekte ve onların motivasyona dayalı verimlerini üst düzeye çıkarmakta oldukça başarılı. Gördüğüm kadarıyla da Trabzon'da gerçek bir efsane'' diye konuştu. Bulunduğu mevkiye oyuncu transfer edilmesinin kendisini etkilemeyeceğini vurgulayan Cale, ''Yapılan yeni transferler beni olumsuz yönde etkilemeyecektir. Sonuç olarak kim iyi olursa o oynayacaktır. Teknik direktörümüz adaletli bir insan, formayı kim hak ediyorsa ona verecektir. Ben bulunduğum konumu korumak için çaba göstereceğim. Şampiyonluk için mücadele eden bir takımın kadro derinliği olması kadar doğal bir şey yok. Bu durum rakiplerimize karşı bizim elimizi güçlendirir'' dedi. Zirvede olmalarına karşın bunun takım içerisinde henüz gözle görülür bir etkisi olmadığını anlatan Cale, ''Adım adım zafere ilerliyoruz, ama bunun takım içerisinde henüz gözle görülür bir etkisi oluşmadı. Fakat son 5-6 haftaya da bu şekilde lider girdiğimiz takdirde bunun getireceği belirli bir baskı olacaktır. O zaman inanıyorum ki biz bu baskıyı takım arkadaşlarımla birlikte sırtlayarak, buna göğüs gererek zaferle çıkmayı başaracağız'' ifadelerini kullandı. -''TRABZON HALKI BANA ÇOK İYİ DAVRANIYOR''- Cale, Trabzon halkının kendisine çok iyi davrandığını belirterek, ''Şimdiye kadar geçirdiğim zamanda kimseyle zerre kadar kötü bir ilişkim ya da kötü bir diyaloğum olmadı. Bana iyinin de iyisi davranıyorlar. Türkçe dersleri alıyorum. Önce kendim öğrenmeye başlamıştım. 3 aydan bu yana da Türkçe dersleri alıyorum. Bu şekilde Türkçe'mi ilerletiyorum. Burada bulunduğum sürece bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Küçük ihtiyaçlarım için bile birinden yardım istemek, onu rahatsız etmekten hoşlanmıyorum'' diye konuştu. Sol kanatta tek başına kaldığını dile getiren Cale, ''Oyunun gidişatı içerisinde hem savunma hem de hücum yapmak zorunda kalıyorum. Bu gerçekten zorlayıcı oluyor. Bazen de yorgunluktan kaynaklanan sorunlar yaşıyorum. Özellikle karşılaşmaların son bölümlerinde. Bana kalırsa ana problem, oyunun bazı bölümlerinden sol kanatta önümde bana ve savunmaya yardımcı olacak herhangi bir oyuncunun bulunmayışı'' dedi. -GABRİÇ'İN GİDİŞİ- Hırvat oyuncu, Drago Gabriç'in gidişine çok üzüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu: ''Gabriç'in gidişi şüphesiz ki hayatımda çok büyük değişikliğe neden oldu. Çünkü o benimle birlikteyken Trabzon'da onunla kendi ana dilimi konuşabiliyordum. Kulüp haricinde sürekli olarak birlikte yeyip içiyorduk. Birlikte zaman geçiriyorduk. İdmanda da sürekli olarak iletişim halindeydik. O gittikten sonra kendi dilimi ancak telefon konuşmalarında kullanabiliyorum. Çoğunlukla yalnız yemek yiyorum. Takım içerisinde çok iyi arkadaşlıklarım var ama onun gitmiş olması benim yaşantımda da büyük değişikliklere neden oldu.'' Yabancı bir oyuncu olarak eleştirilerden etkilenmediğini anlatan Cale, ''Çünkü gazete ve televizyonları takip etmiyorum. Bu nedenle bunların dışında kalmayı başarabiliyorum. Hocamın bu konudaki gayreti ve yardımı, eleştirilerden uzak kalmama yardımcı oluyor'' diye konuştu. -''SEZON SONUNDA O ÇOK ARZU EDİLEN BAŞARIYI YAKALAYACAĞIZ''- Cale, taraftar coşkusuna da değinerek, ''Deplasmanda oynarken 60 bin kişinin sizi destekleyebileceği başka bir kulüp olduğunu sanmıyorum. Gerçekten oraya gelen taraftar grubunu gördüğümde çok mutlu olmuştum. Muazzam bur duyguydu onların önünde oynamak. Hatta şöyle söyleyeyim, Hırvatistan'daki bazı insanlar nasıl olup da bizim bir deplasman maçına 60 bin taraftarın desteğiyle çıkabildiğimizi anlayamamışlardı. Çünkü bu onlar için hayal edilebilir bir şey değil'' ifadelerini kullandı. Hrvoje Cale, bordo-mavili taraftarın şampiyonluğu hak ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. Sonuca giderken ayağımız takılırsa, bizi ayağa kaldırmak için yardımcı olsunlar. Sezon başından bu yana bize iyi destek veriyorlar. Herhangi bir olumsuzluk yok. Takım olarak da çok iyi bir atmosfer yakaladık. İnşallah sezon sonunda o çok arzu edilen başarıyı yakalayacağız.''