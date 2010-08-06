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ÇALDIRAN'DAKİ ÇATIŞMA VAN (A.A)

06 Ağustos 2010 02:23

-ÇALDIRAN'DAKİ ÇATIŞMA VAN (A.A) - 05.08.2010 - Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan Emniyet Amiri Halil Akbaş ile polis memuru Mehmet Memecan, Van'da tedavi altına alındı. Çaldıran Hükümet Konağının birinci katındaki İlçe Emniyet Amirliğine, terör örgütü PKK üyeleri tarafından düzenlenen silahlı saldırıdan sonra çıkan çatışmada yarlanan İlçe Emniyet Amiri Halil Akbaş ile polis memuru Mehmet Memecan, Çaldıran Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirilen yaralılar, tedavi altına alındı. Van Emniyet Müdürü Ayhan Falakalı da hastaneye gelerek, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Terör örgütü PKK üyelerince, yakınındaki inşaattan İlçe Emniyet Amirliğine düzenlenen silahlı saldırıya anında karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 3 terörist ölü ele geçirilmiş, kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede operasyon başlatılmıştı.

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