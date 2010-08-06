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ÇALDIRAN'DA ÇATIŞMA VAN (A.A)

06 Ağustos 2010 01:41

-ÇALDIRAN'DA ÇATIŞMA VAN (A.A) - 05.08.2010 - Van'ın Çaldıran ilçesinde çıkan çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyeleri, yakınındaki inşattan İlçe Emniyet Amirliğine taciz ateşinde açtı.  Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada 3 teröristin silahları da ele geçirildi. Çatışmada İlçe Emniyet Amiri ile 1 polis memuru hafif yaralandı.  Yaralılar, ambulansla Van'a sevk edildi. Kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

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