-ÇALDIRAN'DA ÇATIŞMA VAN (A.A) - 05.08.2010 - Van'ın Çaldıran ilçesinde çıkan çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyeleri, yakınındaki inşattan İlçe Emniyet Amirliğine taciz ateşinde açtı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada 3 teröristin silahları da ele geçirildi. Çatışmada İlçe Emniyet Amiri ile 1 polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla Van'a sevk edildi. Kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.