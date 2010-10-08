Çaldıkları otomobili sahibine satmaya çalıştılar

T24- İstanbul Bahçelievler'de yaşanan hırsızlık olayı, 'Bu kadarı fazla' dedirtti. Çaldıkları otomobili tekrar sahibine satmaya çalışan 4 hırsız yakalanarak gözaltına alındı.





Çaldıkları otomobili bin TL'ye sahibine sattıkları ileri sürülen 4 kişi yetinmeyip bin TL daha istedi. Uyanık hırsızlar, araç sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.



Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran araç sahibi Ramazan Şahin, "Otomobilim evin önünden çalındı. Mahallede bulunan sabıkalı bir kişi aracılığı ile otomobilim bulundu. Onlara bin TL vermem üzerine otomobilimi geri getirdiler. Sonradan istedikleri bin TL'yi vermeyince de beni tehdit etmeye başladılar" dedi.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek işlemleri yapılan şaşkın hırsızlar, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.



