Çaldıkları cep telefonunun sahibine otostop yapınca yakalandılar

Adana'da sürücüsünün uyuduğu esnada açık camdan içeri uzanıp cep telefonu çalan iki hırsız, kaçtıkları esnada çaldıkları kişinin otomobiline otostop çekince yakalandılar.

DHA'nın haberine göre, Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören yakınına refakat eden Adem A., perşembe günü hastane bahçesinde aracının içinde uyurken 24 yaşındaki Murat Kapucu ile 23 yaşındaki Emre Akyar, aracın açık camından içeriye uzanıp cep telefonunu aldı. Daha sonra aracın kontak anahtarını almaya çalışan hırsızlar, gürültü yapınca Adem A. uyandı.

A.'nın kendine geldiğini anlayan zanlılar, hastane otoparkından çıkıp, koşarak Mithat Özsan Bulvarı'ndan uzaklaştı.

Telefonunun çalındığını fark eden Adem A., aracıyla Kapucu ve Akyar'ın peşine düştü. Takip edildiklerini fark etmeyen 2 hırsız yolda otostop yapıp çaldıkları cep telefonunun sahibinin aracına bindi.

"Polisi ara bunlar hırsız"

Kendisini tanımayan hırsızlarla yakıt alma bahanesiyle bir akaryakıt istasyonuna giren Adem A. araçtan inerken Emre Akyar da tuvalete gitti. Akaryakıt istasyonu çalışanına "Polisi ara, bunlar hırsız" diyen Adem A., ön koltukta oturan Murat Kapucu'nun yanına gelip, elindeki cüzdanı aldı.

Kapucu, cüzdanı isteyince tartışma çıktı. Tuvaletten dönen Emre Akyar da tartışmaya karışınca gerginlik büyüdü.

Emre Akyar ile Adem A., tartışıp istasyonda kovalamaca yaşarken, Murat Kapucu da araçtan levye aldı. Hırsızlar Adem A.'yı tehdit ederken akaryakıt istasyonu çalışanları da kavgaya müdahale etti.

Tüm bu yaşananlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından da kaydedilirken, iki hırsız Adem A.'nın elinde tuttuğu cüzdanı çekip aldıktan sonra koşarak uzaklaştı.

"Cüzdanımı gasp etmek istedi, şikâyetçiyiz"

Olay yerine gelen polise yaşadıklarını anlatan Adem A., cep telefonunun çalındığını belirtip Murat Kapucu ile Emre Akyar'ın eşkallerini verdi. Polis, kısa süre sonra iki hırsız yakaladı.

Gözaltına alınan Kapucu ile Akyar, "Cüzdanımızı gasp etmek istedi, şikayetçiyiz" diyerek Adem A.'dan şikayetçi oldu. Karakola götürülen şüphelilerin üzerinden Adem A.'dan çaldıkları cep telefonu çıktı.

Cep telefonundan önce de bir marketten kaşar çalıp karakolda ifade verdikten sonra savcının talimatı ile serbest bırakıldıkları ortaya çıkan hırsızlar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.