Çaldığı ürünleri başka markete satan hırsız tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da bir marketten çaldığı tekel ürünlerini başka bir markete satan 22 yaşındaki M.Ö.B. tutuklandı.

Hırsızlık olayı, 4 Eylül günü saat 10.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Varlık Mahallesi Şakrak Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. Hırsızlık olayının ardından araştırma yapan polis, zanlının M.Ö.B. olduğunu belirledi. Önceki gün düzenlenen operasyonla evinde yakalanan M.Ö.B\'nin, 9 Eylül günü bir marketten 5 bin TL değerinde tekel ürünü çaldığı ve başka bir markete sattığı ortaya çıktı. Çalıntı ürünler sahibine teslim edilirken, sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınan M.Ö.B, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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