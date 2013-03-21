Çaldığı parayı 30 yıl sonra faiziyle geri getirdi

ABD'de bir hırsız 30 yıl önce bir dükkandan çaldığı parayı faiziyle iade etti. Michigan eyaletindeki bir dükkandan 800 dolar çalan hırsız, NBC televizyonuna yazdığı isimsiz mektupta, kanaldan 30 yıl önce 800 dolar çaldığı market sahibini bulmasını istedi.

Parayı çalma nedenini yazmayan hırsız, çaldığı paranın üzerine faizini de ekleyerek, bin 200 doları kasaba şerifine yolladığını belirtti.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, şerifin bulduğu içi para dolu zarftan, “Ne kadar üzgün olduğumu söyleyemem. Bugüne kadar suçluluk duygusuyla yaşadım. Eğer o kişiyi bulursanız, lütfen çok üzgün olduğumu söyleyin” notu çıktı.

Bölge yönetimi, dükkan sahibine ulaşarak parasını teslim etti.