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Yaşam

Çaldığı paralarla 'Aşkım zengin oldum' videosu çeken dolandırıcı suç üstü yakalandı

Dolandırıcı yaşlı vatandaşı dolandırmaya çalışırken olayı haber alan polis tarafından suç üstü yakalanarak cezaevine gönderildi

22 Eylül 2016 16:38

 

Burdur’da kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran ve aldığı paralarla ‘Aşkım zengin oldum’ diyerek video çeken şahıs, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle: Burdur’da kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran ve aldığı paralarla ‘Aşkım zengin oldum’ diyerek video çeken şahıs, polis tarafından suçüstü yakalandı. 

İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen 65 yaşındaki vatandaşı telefonla arayan M.E.A. isimli şüpheli, polis olduğunu söyleyerek yaşlı vatandaşı kandırdı. Bir miktarpara talebinde bulunan ve yaşlı vatandaştan talep ettiği parayı elden teslim almak üzere Cumhuriyet Caddesi üzerine gelen M.E.A., olayı haber alan Burdur Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yaşlı vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheliyi gözaltına alan polisler, parayı da sahibine teslim ettiler. Burdur Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan M.E.A., gerekli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burdur Cezaevi’ne gönderildi.

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