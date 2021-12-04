Çaldığı otomobille Kapadokya’yı gezerken yakalandı

Kayseri'de, otomobil ve motosiklet hırsızlığı nedeniyle aranan A.Ç. (40), çalıntı otomobille Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da gezerken yakalandı.



Kayseri’de, farklı tarihlerde 2 otomobil ve 1 motosiklet çalındı. Sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını A.Ç.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. A.Ç., Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, çaldığı otomobille gezerken, polis ekiplerince yakalandı. Kayseri’ye getirilen A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Motosikleti, otomobilin bagajına yüklemiş

Öte yandan A.Ç.’nin çaldığı motosikleti, çalıntı otomobilin bagajına yüklediği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)