Çaldığı laptopu getirirse 100 bin TL alacak

İçinde bir şirketin trilyonluk projesiyle ilgili yazılım kodlarının kayıtlı olduğu laptopu çalan hırsıza, bilgisayarı şirkete iade etmesi karşılığında 100 bin lira para ödülü verilecek.

Bahçelievler'deki bir iş merkezinde ilaçlama ve internet üzerinden iş bulma alanlarında faaliyet gösteren şirkete, sabah saatlerinde giren hırsız, farkında olmadan şirketin 1,5 yıl emek vererek hazırladığı, ''çok önemli ve maddi değeri çok yüksek'' yazılım kodlarını çalınca, bir anda 100 bin lira para ödülüyle karşı karşıya geldi.

Alınan bilgiye göre, sakallı ve kapüşonlu bir kişi, saat 09.05'te Gezer Grup'a girdi. Şüpheli, muhasebe bölümünün olduğu odadan bir laptop ile muhasebe sorumlusu İlknur Canbay'a ait olduğu belirtilen çantayı alarak kaçtı.

Olayın farkedilmesi üzerine iş yerine çağrılan polislerce, olaya ilişkin tutunak tutuldu. Polisler, görüntülerden yola çıkarak eşkal çalışmalarına başladı.

Laptopu getir 100 bin TL'yi al

Olaydan sonra gazetecilere açıklama yapan şirket sahibi Ömer Gezer, hırsıza, içindeki bilgilerin korunması şartıyla bilgisayarı geri getirmesi durumunda 100 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Şüpheli kişinin çaldığı çanta içindeki altınların hiç önemli olmadığını ve doğan zararı şirket olarak karşılayacaklarını belirten Gezer, ''Hırsız, 600 lira gibi bir değere satabileceği laptopu satmayıp da her hangi bir şekilde bize ulaştırırsa 100 bin TL para ödülü vereceğim. Herhangi bir şekilde, tanıdıkları aracılığıyla ulaştırabilir bize. Çekinmesine gerek yok, şikayetçi olmayacağız'' dedi.

Şirket çalışanlarından Ramazan Aydın da 1,5 yıl boyunca emek harcadıkları yazılım kodlarının, yeni projeleri ''işbul.net'' ile ilgili trilyonluk bilgiler içerdiğini ve bu kodların şirketin geleceği için çok önemli olduğunu söyledi.