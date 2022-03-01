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Çaldığı ineği, otomobilin arka koltuğuna sakladı!

Çalınan inek sahibine teslim edildi

01 Mart 2022 11:12

Muğla’nın Milas ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları aracın arka koltuğunda çalındığı tespit edilen bir inek ele geçirildi.

Kargıcak Mahallesi sınırları içerisinde devriye görevi sürdüren Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araç sürücüsünden belge isteyen ekipler bu sırada arka koltukta bulunan ineği fark etti.

İneğin çalıntı olduğunun belirlenmesinin üzerine araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. İnek ise sahibine teslim edildi. (İHA)

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