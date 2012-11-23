Meksika'nın ismi değişiyor mu?

Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon ülkenin ismini değiştirmek amacıyla hazırladığı yasa tasarısını parlamentoya yolladı.

1824'de Amerika Birleşik Devletleri'ne öykünülerek, Meksika Birleşik Devletleri olarak belirlenen resmi isim hala geçerli.

Devlet Başkanı bu ismin, bütün dünyada kullanılan şekilde sadece Meksika olarak değişmesini istiyor.

1 Aralık tarihinde görev süresi sona eren Calderon, Meksika'nın artık hiçbir dış gücü taklit etmeye ihtiyacı olmadığını söyledi.

Calderon düzenlediği basın toplantısında, "Ülkemizin adının artık diğer ülkelerin isimlerinin taklidi olması gerekmiyor. İfademi hoşgörün ama, Meksika'ya Meksika denir" diye konuştu.

Meksika Birleşik Devletleri (Estados Unidos Mexicanos) adı ülkenin İspanya'dan bağımsızlığını elde etmesi ardından benimsenmişti.

Bu isim çoğunlukla resmi belgelerde, paralar ve diğer resmi malzemelerde kullanılıyor.

Calderon isim değişikliği konusunu ilk olarak henüz Meksika Kongresi'nin milletvekili olduğu 2003 yılında gündeme getirmiş, fakat sunduğu tasarı genel kurula kadar gidememişti.

Devlet Başkanı'nın hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilebilmesi için Meksika Kongresi'nin iki meclisi ve 31 eyalet meclisinin çoğunluğu tarafından onaylanması gerekiyor.

Calderon'un görevi devretmesine bir hafta kala gündeme getirdiği konu daha ziyade sembolik bir jest olarak değerlendirildi.

Felipe Calderon devlet başkanlığı görevini 1 Aralık tarihinde Kurumsal Devrimci Parti'den Enrique Pena Nieto'ya devredecek.



(BBCTürkçe)