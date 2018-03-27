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Çal'dan Afrin kahramanlarına kuru üzüm ve pekmez

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Çal Belediyesi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe gönderilmek üzere hazırlanan 2,5 ton kuru üzüm ve 1 ton pekmez ile

27 Mart 2018 16:47

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Çal Belediyesi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe gönderilmek üzere hazırlanan 2,5 ton kuru üzüm ve 1 ton pekmez ile kadınların ördüğü çok sayıda bere, eldiven ve atkı, Kızılay\'a teslim edildi.
Çal Belediyesi\'nin Kızılay ile birlikte organize ettiği ve Çal halkının yoğun katılım gösterdiği organizasyon tamamlandı. Çallılar, üzüm ve pekmezleri Afrin\'deki askerler için hazırladı. Kadınlar, Mehmetçik üşümesin diye atkı, eldiven ve bere ördü. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından toplanan 2,5 ton kuru üzüm, 1 ton pekmez ve örülen eşyalar, törenle Kızılay\'a teslim edildi. Çal Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çal Belediye Başkanı MHP\'li Fethi Akcan, Türk Kızılayı Denizli Şubesi Başkanı Erdal Otçu ve vatandaşlar törene katıldı.
Başkan Akcan, Afrin\'deki Mehmetçiğe gönderilecek olan kuru üzüm ve pekmezlerin kahramanlara güç vereceğini belirterek, \"Aynı Çanakkale Savaşı\'nda olduğu gibi ordumuzun her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Halkımızın da desteği ile birlik ve beraberliğin yok olmadığını anlatmak istedik. Bunu da bu şekilde ortaya koyduk\" dedi.
Kaymakam Yusuf Durani Dinç ise Mehmetçiğe manevi destek sağlamak için bir araya geldiklerini belirterek, \"Okullardan mektuplar geliyor. Öğrencimizden biri \'Asker amca siz bizi korumak için varsınız. Unutmayın ki yalnız değilsiniz. Akşam evde yatarken yorganı üzerime çektiğimde sizler için dua ediyorum\' yazmış. Bugün burada Çal Belediyesi\'nin Çal halkıyla topladığı üzümler ve pekmezler kahramanlara ulaştırılacak\" dedi.
Üzüm, pekmez ve örme eşyalar ile birlikte Afrin\'de savaşan askerlere Çal\'dan mektuplar da gönderildi. Öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlar mektuplarında Mehmetçiğe \"Yanınızdayız\" mesajı verdi. Törenin ardından malzemeler askerlere ulaştırılmak üzere Kızılay\'a teslim edildi.

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