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'Çakma Obama'ya ırkçılık suçlaması

Yüzünü boyayıp ekrana 'Siyah Obama' kılığında çıkan Flash TV'nin ana haber sunucusu Gökhan Taşkın'a, Amerikalı haberciler tepki gösterdi

10 Nisan 2009 03:00

Flash TV'nin ana haber sunucusu Gökhan Taşkın, önceki akşam ekrana yüzünü boyayıp “siyah Obama" kılığında çıkınca, Amerikalı habercilerin sert tepkisini çekti. Yüzlerce Amerikan internet sitesi Taşkın'ın Obamalı video görüntülerini yayınlayarak Türk sunucuyu “ırkçılık" yapmakla suçladı.

Amerikan internet ABD'nin en fazla okunan haber sitesi Drudge Report, dün akşam Taşkın'ın görüntülerini içeren videoyu birinci sayfasından yayınlayarak, “Skandal" başlığını attı. Amerika'nın en büyük haber sitelerinden Huffington Post da, Taşkın'ın Obamalı video görüntülerini yayınlayıp Taşkın'ı “aptal ırkçı" diye suçladı.

Birçok Amerikan haber sitesi, olayı “ırkçılık" ve “alay etme" olarak görüp okuyucular için “protesto" sayfaları açarken, Rightpundits adlı site de “Deli Türkler'in garip adetlerinden biri" yorumunu yaptı. Bu arada, görüntüleri anlamaya çalışan bazı sitelerin de olduğu dikkat çekti. Türklerin “metafor yaptığını" yazan bazı siteler, ancak yine de yabancıların bunu anlamayabileceğinin hesaplanmış olması gerektiğini savundu. 

Taşkın, daha önce de farklı kılıklarda ekrana çıkmıştı. 

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