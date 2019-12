'Çakma' New York Times savaşı bitirdi

New York'ta 4 Temmuz 2009 tarihli "sahte New York Times" gazetesi "Irak savaşının sona erdiğini" yazdı.



Savaş karşıtı, insan hakları savunucusu, çevreci ve ekonomik adaletten yana çok sayıda dernek tarafından hazırlanan ve halka ücretsiz verilen 1,2 milyon sahte gazete "Irak savaşının sona erdiğini, ABD Başkanı George Bush'un büyük ihanetle suçlandığını ve ulusal sağlık güvencesi planının kabul edildiğini" duyurdu.



New York Times gazetesiyle sayfa düzeni ve harf karakterleri bakımından birebir olan ancak ABD'nin Bağımsızlık Günü 4 Temmuz tarihli 14 sayfalık "sahte New York Times"ın ilk sayfasında Irak'tan Amerikan askerlerinin çekildiğini gösteren asker ve teçhizat taşıyan helikopterlerin fotoğrafı yer aldı.



'Usame'yi Bush bizzat arayacak'



"İhanetle suçlandıktan sonra Bush'un '60 dakika' adlı televizyon programında yaptığı ilk açıklamayı da haber yapan gazete, "ABD başkanının Irak konusunda tamamen yanıldığına ve telafi için 500 bin dolarının olduğuna, bizzat El Kaide lideri Usame bin Ladin'i aramaya gideceğine" dair sözlerine de yer verdi.



Gazetenin birinci sayfasında yer alan bir haberde ayrıca, "eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın askerlere, Bush yönetiminin Irak işgalinden çok önce Saddam Hüseyin'in elinde kitle imha silahları olmadığını bildiğinden emin olmalarını söylediği" belirtildi.



Gazetede "Asgari Ücret Yasası Geçti", "Millileştirilen Petrol, İklim Değişikliği Çalışmalarının Finansmanında Kullanılacak", "Ulus Gözlerini, Mantıklı Bir Ekonominin Kurulmasına Dikti" gibi başlıklar da kullanıldı.



De Beers da nasibini aldı



Amerikan basınında yer alan reklamları da değiştiren gazete elmas üreticisi De Beers şirketinin sahte reklamına "bir elmas satın almak, elmas ticaretinin kontrolünü sağlamak için çıkan şiddetli çatışmalardan birinde elini kaybeden bir Afrikalı için protez tasarlamayı ve onun bakımını sağlamaya yardımcı olabilir" şeklinde yer verdi.



Gazetenin üçüncü sayfasında büyük petrol şirketi Exxon Oil tarafından verilmiş tam sayfa bir sahte ilan da yayımlandı. İlanda şirket, Irak savaşının sona ermesini kutluyor ve barışın "dünyanın kar edebileceği bir fikir" olduğunu belirtiyor.



6 ayda hazırlandı



"Yes Men" adlı bir grup tarafından sahte New York Times gazetesi için kurulan "www.nytimes-se.com" adresindeki internet sitesinde yapılan açıklamada, gazetenin 6 ayda hazırlanıp 6 değişik matbaada basıldığı ve dağıtılmasında binlerce gönüllünün çalıştığı ifade edildi.



Sahte gazetenin yazarlarından biri olarak tanıtılan Bertha Suttner ise gazeteyi ABD Başkanı seçilen Barack Obama ve bütün Demokrat Partililerin, "onları ne için seçtiklerini anlamalarından emin olmak" için yayımladıklarını söyledi. Buttner, "Sekiz, belki de 28 yıllık cehennemden sonra, cenneti hayal etmeye ihtiyacımız var" dedi.



Gerçek NYT konuyu araştırıyor



Gerçek New York Times gazetesinin sözcüsü Catherine Mathis ise yayımlanan gazetenin "sahte olduğunu ve konuyu araştırdıklarını" söyledi.



Obama, Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush'dan 8, eski Başkan Ronald Reagan'dan ise tam 28 yıl sonra, 20 Ocak 2009'da göreve başlayacak.