Çakma gözlükler göz sağlığını bozuyor!

Şehirde ışık yansımalarına dikkat

Güneş gözlüğü alırken dikkat edilecek hususlar

Göz hastalıkları uzmanı Doktor Nihat Çark, göz sağlığı için güneş gözlüklerinin büyük faydası olduğunu söyledi. Çark, ancak kalitesiz güneş gözlüklerinin, gözü güneşten korumak yerine daha büyük zarar verdiğini belirterek, "Bu ucuz gözlükler göz sağlığı için zararlı ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu olmadığı gibi, göz bebeğini büyüterek bu ışınların daha fazla göze yansımasına sebep oluyor. Bu da kataraktın yanı sıra retinada görmeyi sağlayan hücrelerde bozulmalara sebep oluyor." dedi.Piyasada ünlü markaların taklitleri yapıldığını ve pazarlarda satışın başladığını dile getiren Çark, güneş gözlüğünün pazardan, işportacıdan değil, optiklerden alınması gerektiğini vurguladı. Çark şu uyarılarda bulundu: "Kalitesiz, cam yerine şeffaf plastik kullanılan gözlükler güneşin bütün zararlı ışınlarını toplayarak göze yansıtıyor. Güneşten korunmak için göze takılan bu ucuz ve kalitesiz gözlükler çıplak gözden daha çok göze zarar veriyor. Bu sebeple katarak ve diğer göz hastalıkları giderek artıyor. Bir yaşlı hastalığı olarak bilinen katarak ameliyatları 30 yaşlarına kadar düştü. Kalitesiz güneş gözlükleri ayrıca iki göz arasındaki ilişkiyi de bozuyor bulanık hatta çift görme rahatsızlıklarına yol açıyor."Şehirde sadece güneş değil, bina camları, otomobiller, tüm cam ve parlak metallerin her açıdan güneşi yansıması sebebiyle göz sağlığı için mutlaka güneş gözlüğü kullanılmasını öneren Çark, "Küresel ısınma sebebiyle zararlı ışınlar artıyor. Bir de buna şehirlerdeki yansımalar eklenince bu durum şehirde yaşayanları kırsal kesime göre daha fazla etkiliyor. Göze ulaşan mor ötesi ışınlar ve kısa boylu ışınlar gözde katarak, görme merkezinde 'sarı nokta' hastalığı olarak bilinen görmeyi kalıcı olarak bozan rahatsızlıklara sebep oluyor. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalma ve yansımalar gözde yanma, batma, kuruluk, sulanma, ışıktan aşırı rahatsız olma, göz kapaklarını açmada zorluk çekme gibi şikâyetlere sebep oluyor. Bu yansımalardan korunmak için mutlaka güneş gözlüğü kullanılmasını öneriyoruz. Aşırı güneş ışığına maruz kalan ve güneş gözlüğü kullanmayanlarda gözün iç kısmından göz bebeğine doğru et yürümesi de oluşur. Göz sağlığı için mutlaka güneş gözlüğü kullanılmalı. Güneş gözlüklerini sadece gözü ışıktan korumak değil, zararlı ışınları önlemek için de tercih edilmelidir. Bu sebeple ışıktan rahatsız olmasak bile güneş gözlüğü takmanın göz sağlığı açısından gerekli ve önemli bir ihtiyaç olduğunu unutmamamız gerekir." bilgisini veriyor.- Güneş gözlüklerinde ultraviyole ya da morötesi ışınları önlediğine dair bir sertifikası olmalı.- Satın aldığınız güneş gözlüğünü ışığa karşı tutun; gözlüğü aşağı yukarı oynatın. Böyle yaptığınızda camında dalgalanmalar meydana geliyorsa gözlük camı kalitesiz olduğunu gösteriyor.- Çizik camlı gözlükleri almayın.- Güneş gözlüğünü bir uzmanın yardımıyla yüz şekline göre seçin. Yüze tam oturmayan gözlükler yan kısımlardan sızan zararlı güneşin ışınlarına maruz bırakır.- Güneş gözlüklerinin cam renginin duman ve kahverengi olmasına dikkat edin. Amber ve turuncu renkte güneş gözlüğü camları, trafik ışıklarının renklerini algılamakta zorluk çekilmesine neden oluyor.- Yine mavi renkli camların, güneş ışınlarının daha çok göze yansımasına neden olduğu için bu cam renkli gözlüklerde tercih edilmemelidir.