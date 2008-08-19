Çakma balığa dikkat

Ucuz fiyatla satılan defolu ürünler grubuna balık da katıldı. Çiftliklerde yetişme koşullarından dolayı gelişimini tam sağlayamayan çizik, başı eğri, kuyruksuz, kanatsız veya gramajı düşük balıklar piyasada defolu olarak satılıyor.



Ege Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Ahmet Kocataş, yaşama koşullarından dolayı bu tür balıkların gelişimlerini tam olarak sağlayamadıklarını, bu nedenle görünüşlerinde farklılıklar olduğunu aktardı.



Özürlü insanlar gibi balıkların da vücutlarında kamburluk, organ eksikliği olabileceğini belirten Kocataş, bu durumun çok sayıda balığın aynı yeri paylaşmasından kaynaklandığını, balıkların rahat büyüyemediğini dile getirdi. Bu tür balıkların yenmesinde herhangi bir sakınca olmadığını aktaran Dekan Kocataş, özellikle defolu tabir edilen çipura ve levreklerin 4-5 YTL'ye satıldığını vurguladı. Bu balıklarda genetik açıdan herhangi bir değişim olmadığının altını çizen Kocataş, normal gelişimde olan balıkların daha pahalı olduğu için alıcıların bu balıklara yöneldiğini söyledi.



Son yıllarda deniz balıkçılığından istenen verimi alamayan girişimciler, kültür balıkçılığına yöneliyor. Kültür balıkları ise havuzlarda neredeyse et et üstüne yetiştiği için rahat koşullarda gelişimini sağlayamıyor. Bu balıklar 'defolu' tabiriyle yarı fiyatına piyasaya sürülüyor. Ucuz olması sebebiyle defolu balıklara yönelen alıcılar ise bu durumun farkına varmıyor.



Sektör çalışanlarının verdiği bilgiye göre, çiftliklere 3-5 gr arasında gelen çipura ve levrek yavruları, 20-30 metre çaplı kafeslere yerleştirilip su sıcaklığına bağlı olarak günde 5-8 öğün yemleniyor. Yaklaşık 30-40 gr aralığına getirilen yavru çipuralar, sağlıklı büyümenin sağlanabilmesi için boylanarak tek tek sayılıyor. 30-50 metre çapında ağların takılı olduğu kafeslere aktarılan balıklar, ardından büyütme tesislerine gönderiliyor. Bu çalışmalara rağmen havuz içerisindeki yoğunluktan dolayı bazı balıklar tam olarak gelişimini sağlayamıyor.



DEFOLU BALIK NASIL ANLAŞILIR ?



Defolu balıkların genelde kuyruk ve kanat kısımlarında ve sırt gelişimlerinde özürlülük görülür. Başı eğri, kuyruksuz, kanatsız, solungaçları problemli veya gramajı düşüktür. Normal tüketiciler çok dikkatle bakmadığı müddetçe bu durumu fark etmez. Yanlış avlanma ve sulardaki kirlilik de defolu balık üretimine sebep oluyor.



