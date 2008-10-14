Çakırhan, son yolculuğuna uğurlandı

Edebiyatçı ve Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi Nail Çakırhan, Akyaka beldesinde düzenlenen törenin ardından aile kabristanında toprağa verildi.





Törene, CHP Muğla Milletvekili Ali Arslan, bazı belediye başkanları, Muğla ve ilçelerinde görev yapan bürokratlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Akyaka beldesinde yaşayan yabancılar, belde sakinleri, Nail Çahırhan'ın yakınları katıldı.





Muğla- Muğla'da özel bir hastanede kolon kanseri hastalığı nedeniyle 16 gündür tedavi gören ve geçen cumartesi günü 98 yaşında yaşamını yitiren edebiyatçı ve Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi Nail Çakırhan için ilk tören 7 yıl önce heykelinin dikildiği Yücelen Oteli'nin önünde düzenlendi.



Törene katılan Muğla Valisi Ahmet Altıparmak ve Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Nail Çakırhan'ın eşi Halet ve kız kardeşi Saniye Çakırhan'a baş sağlığı dilediler.



Törende konuşan eski Mimarlar Odası Genel Başkanı Oktay Ekinci, Nail Çakırhan'ın Akyaka'nın Türkiye ve dünyada tanınmasını sağladığını belirterek, ''Çakırhan'ın verdiği mücadele sayesinde Akyaka, sadece Türkiye kıyılarında değil, dünya kıyılarında da başka örneği olmayan bir belde haline geldi. O, bölgenin kültür ve mimarisinin korunması için mücadele verdi'' dedi.



Akyaka Belediye Başkanı Ahmet Çalca ise Nail Çakırhan'ın beldeye bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını söyledi.



Törene, CHP Muğla Milletvekili Ali Arslan, bazı belediye başkanları, Muğla ve ilçelerinde görev yapan bürokratlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Akyaka beldesinde yaşayan yabancılar, belde sakinleri, Nail Çahırhan'ın yakınları katıldı.



Çakırhan, Akyaka merkez camisinde kılınan cenaze namazının ardından, Akyaka beldesinde bulunan aile kabristanında toprağa verildi.



