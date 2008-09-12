Çakırbeyli Köyü'nde sigara referandumla yasaklandı

Çakırbeyli köyü muhtarı Mehmet Demir, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce referandumla köyde kapalı alanlarda sigara içme yasağı koyduklarını, referandumda halkın yüzde 98'inin yasağa ''evet'' dediğini belirtti.



Köyde özellikle erkekler arasında akciğer kanserinden ölenlerin sayısının fazla olduğunu, buradan yola çıkarak böyle bir yasağı gündeme getirdiklerini kaydeden Demir, referandumdan önce 1 ay boyunca köylünün nabzını yokladıklarını ifade etti.



Sigara yasağı kararının 16 Şubat 2006'da alındığını, 4 gün sonra kaymakamlıkça onayladığını bildiren Demir, şöyle konuştu: ''Köyümüzde sigara yasağı kararı almamızdaki nedenlerden biri, hiç uzağa gitmeyelim, babam 48 yaşında vefat etti, rahatsızlığı akciğer kanseri, annem 33

yıl dul kaldı. Köyde sigaradan kaynaklanan hastalıklardan hayatını kaybeden çok insan oldu. Karar almadan önce, 1 ay köylülerle oturduk, konuştuk, tartışmaya açtık. Güzel, olumlu görüşler ortaya çıktı. Sonrasında referandum yaptık. Halkımıza 'Almış olduğumuz kararın altında sizlerin de imzası olacak, bu referandumu onun için yapıyoruz' dedik. Gayet güzel sonuç elde ettik, halkımızın yüzde 98'i kapalı alanlarda sigara içilmesini istemedi. Bundan sonra biz de

kararımızı aldık.''



Karar alındıktan sonra ''sigara içilmez'' yazılı levha ve afişler hazırladıklarını belirten Demir, bunların 4 kahvehane, 3 berber dükkanı, 5 bakkal ve diğer kapalı alanlara asıldığını söyledi.



Böyle bir karara imza atmaktan mutluluk duyduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

''Biz halka hizmet için göreve talip oluruz, halkın sağlığını korumaktan daha güzel bir hizmet olabilir mi? İnsanların sağlığına hizmet etmek, hizmetlerin en güzelidir. Sağlıksız insanın ne ailesine ne topluma ne memleketine ne millete faydası olmaz, külfet oluşur. Bu kararımızın tüm Türkiye'ye etkileyeceğini hiç düşünmedik. Türkiye'de kapalı alanlarda bu yasağı ilk başlatan biz olduk. Daha sonra TBMM'de sigara yasağı kararı çıkarıldı. Bu kanundan sonra vatandaşlarımızın yüzünde gurur tebessümü vardı. Biz de 'doğrusunu yapmışız' diye düşündük.''



''Chp Grup Başkanvekili tebrik etti''



Demir, kararın duyulmasından sonra çok sayıda kişinin telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi. Bazı milletvekilleri ve CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirten Muhtar, ''Bana 'TBMM'den önce bunu ilk siz başardınız. Parlamentodan önce demokratik yöntemlerle yaptınız. Sizi tebrik ediyorum' dediler. Bu beni çok gururlandırdı, köylülerimizi de'' dedi.



Muhtar Demir, Sağlık Bakanı'nın geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı törenlerinde kendisini Ankara'ya davet ettiğini ve kampanyadan dolayı plaket verdiğini ifade etti.



Sigara yasağında sloganlarının ''Sigarayı terk et, eşini dul, çocuklarını öksüz bırakma'' olduğunu ve ilgi gördüğünü belirten Demir, ''Köyümüzde kötü alışkanlığı olmayan insanlar 98 yaşına kadar yaşıyor. Sigara ve içki kullananlar bu yaşa kadar gelemiyor. Bu kampanyaya köylümüz destek vermeseydi başaramazdık'' diye konuştu.

