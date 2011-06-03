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Spor

ÇAKIR VE AYDINUS AVRUPA GÖREVİNDE İSTANBUL (A.A)

03 Haziran 2011 13:52

-ÇAKIR VE AYDINUS AVRUPA GÖREVİNDE İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde gruplarda yarın oynanacak maçlardan 2'sinde Türk hakemler görev yapacak. Cüneyt Çakır, Portekiz ile Norveç arasında Lizbon'da TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek de maçın dördüncü hakemi olacak. Fırat Aydınus ise İzlanda ile Danimarka arasında Rejkavik'te TSİ 21.45'de başlayacak maçta görev alacak. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Yıldırım.

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