Çakarlı araçla emniyet şeridinden gittiği anlar tepki çekmişti; futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten açıklama geldi

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük 'ün eşi Merve Büyük , sosyal medyada tepki çeken videoyla ilgili "Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır. Olaya konu olan aracı video çekimi esnasında benim kullanmadığım da gayet açık bir şekilde bellidir" dedi.

Yeni Malatyaspor forması giyen futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyada tepki çeken 'sirenli araçla emniyet şeridini kullandığı' videoyla ilgili açıklama yaptı.

Bu açıklamayı kişisel Instagram hesabından yayınlayan Büyük, ilk olarak "5 yaşındaki evladımın sorduğu masumane bir sorunun olmadık noktalara çekiliyor olması cidden çok üzücü. Büyüyünce polis olmak isteyen masum bir erkek çocuğunun bu diyalogları neden sizi bu kadar rahatsız etti? Gerçekten anlamak mümkün değil" dedi.

"Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır" ifadesini kullanan Büyük, şöyle devam etti:

"Olaya konu olan aracı video çekimi esnasında benim kullanmadığım da gayet açık bir şekilde bellidir. Alın tekrar koyuyorum. Ben aracın misafir koltuğunda oturuyorum. 'Eşin kullanıyor' diyorsunuz, benim eşim Galatasaray maçının ertesi gününden beri Hopa'da."

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