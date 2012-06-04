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Spor

Çakar'dan müthiş Dilmen iddiası!

Eski Hakem Ahmet Çakar'ın Rıdvan Dilmen'le ilgili iddiası gündeme damga vurdu

04 Haziran 2012 16:45

Eski hakem Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'in önümüzdeki dönem Fenerbahçe'de futbolun başına geçeceğini iddia etti.

Beyaz TV'de yayınlanan Sinan Engin ve Rıdvan Dilmen'in de konuk olarak katıldığı Beyaz Futbol programıda, eski Hakem Ahmet Çakar'ın Rıdvan Dilmen'le ilgili iddiası damga vurdu.

Fenerbahçe'nin Liverpool'dan renklerine kattığı Dirk Kuyt'ın kulüp tarihinin en iyi transferinden biri olduğunu olduğunu belirten Çakar, ortaya müthiş bir iddia attı.

Çakar, "Kuyt, önümüzdeki dönem genel menajer Rıdvan Dilmen'le beraber çalışacak." dedi. Hızını alamayan Çakar, Fenerbahçe'ye başkan olacak kişi bildiğini söyledi fakat isim vermedi.

Programın yorumcularından Sinan Engin ise Çakar'a "Şuanki başkan çok yakışıyor, boşver hocam" şeklinde yanıt verdi.

Sinan Engin ile Rıdvan Dilmen'in de konuk olarak katıldığı programda

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