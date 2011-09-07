Çakar'dan Arda'ya: Ulan Arda... Ayı b...ku

T24

Eski hakem Ahmet Çakar bütün gemileri yaktı. Galatasaray hakkındaki iddiası ile ortalığı ayağa kaldırdı. Bu yüzden önce kendi gazetesindeki Hıncal Uluç ile papaz oldu sonra da ünlü futbolcu Arda Turan ile...Son olarak Arda Turan için twitterda öyle cümleler kaleme aldı ki ortalık bir hayli karışacak. Ünlü futbolcu için "Ayı b.ku" benzetmesi yaptı.Arda Turan dün akşamki Milli maç sonrasında Ahmet Çakar'a zehir zemberek mesajlar yollamıştı. Mesajı da aynen şöyleydi:"Çakar’la İstanbul'da hesaplaşacağız. Benim ülkemi ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Söylediklerim içinden iyi niyetli olanları seçin. Bana anaam babam ‘Akıllı ol’ diyemedi, o hiç diyemez."