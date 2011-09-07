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Çakar'dan Arda'ya: Ulan Arda... Ayı b...ku

Eski hakem ve futbol yazarı Ahmet Çakar'dan gelen son twitler okuyanı şoke etti. Arda Turan için öyle bir söz yazdı ki...

07 Eylül 2011 03:00

T24 - Eski hakem ve futbol yazarı Ahmet Çakar'dan gelen son twitler okuyanı şoke etti. Arda Turan için öyle bir söz yazdı ki...

Eski hakem Ahmet Çakar bütün gemileri yaktı. Galatasaray hakkındaki iddiası ile ortalığı ayağa kaldırdı. Bu yüzden önce kendi gazetesindeki Hıncal Uluç ile papaz oldu sonra da ünlü futbolcu Arda Turan ile... 

Çakardan Ardaya: Ulan Arda... Ayı b...ku

Son olarak Arda Turan için twitterda öyle cümleler kaleme aldı ki ortalık bir hayli karışacak. Ünlü futbolcu için "Ayı b.ku" benzetmesi yaptı.

Arda Turan dün akşamki Milli maç sonrasında Ahmet Çakar'a zehir zemberek mesajlar yollamıştı. Mesajı da aynen şöyleydi:

"Çakar’la İstanbul'da hesaplaşacağız. Benim ülkemi ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Söylediklerim içinden iyi niyetli olanları seçin. Bana anaam babam ‘Akıllı ol’ diyemedi, o hiç diyemez." 

Arda Turan'dan gelen bu zehir zemberek mesajı alan Ahmet Çakar kelimenin tam anlamıyla küplere binmiş. Twitterdan yazdığı mesajlarda "edep" sınırı da aşmış. Ünlü futbolcu için "ayı b.ku" benzetmesi yapmış. İşte o sözleri:

*Arda abi ne o... Ağır abi lige soyunmuşsun. İstanbul'da benle görüşecekmişsin. Hiç gerek yok sen neredeysen ben geleyim.

*Ulan Arda! "AYI BOKU İLE KAVGA ETMEZ" derler ama sen kimsin. Sen kimi tehdit ediyorsun. Bu iş "TÜM HALKLARIN ŞEHİTLERİ" lafına benzemez.


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