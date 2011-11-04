Çakar: Normal şartlarda Trabzonspor geçtiğimiz yılın şampiyonu

T24 - Ahmet Çakar, merakla beklenen futbolda şike iddialarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çakar, "İddianame tamamlanmak üzere. Artık çok net söylüyorum, normal şartlar altında Trabzonspor geçtiğimiz yılın şampiyonudur" dedi.



ING Bank Kobi ve Ticaret Bankacılığı tarafından düzenlenen ’Ing Bank Bizbize Sohbetler’ toplantısı Trabzon’da yapıldı.



DHA'nın haberine göre; futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili hazırlanan iddianamenin tamamlandığını belirten Çakar, "Normal şartlar altında Trabzonspor geçen yılın şampiyonudur. Çok net söylüyorum. Artık iddianame hazırlanmak üzere. Eğer bundan sonra sıra dışı bir gelişme yaşanmazsa bu güzel şirin kentin şampiyonluğu kutlu olsun. 2010-2011 sezonun şampiyonu Fenerbahçe olmayacak. Bu bilgiler bana nasıl ulaştı derseniz burası Türkiye. Bir şekilde ulaştı. 15-20 gün sonra hepiniz göreceksiniz" dedi.



Çakar’ın konuşmaları toplantı salonunda uzun süre alkış aldı.



