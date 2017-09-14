Çakar: "Aziz Yıldırım Fenerbahçe'den ayrıldığı gün depresyona girer"

\"Ölene kadar Fenerbahçe Başkanı olmak istiyor\"

İSTANBUL, (DHA) - Spor yazarı ve eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar, \"Fenerbahçe\'de \'Kocaman\' fiyasko, \'Yıldırım\' hızıyla devam ediyor\" dedi.

10 Numara Muhabbet kanalında açıklamalarda bulunan Çakar, gündemdeki konuları değerlendirdi.

\"ÖLENE KADAR FENERBAHÇE BAŞKANI OLMAK İSTİYOR\"

Aziz Yıldırım\'ın Fenerbahçe taraftarlarına yalan söylediğini belirten Çakar, \"Fenerbahçeliler takımlarına gönülden bağlılar. Fenerbahçeliler... Aziz Yıldırım tarafından aldatıldınız, size yalanlar söyledi. Yargıtay açıklasın bırakırım, bu benim son seçimim dedi. Yıldırım Fenerbahçe\'den ayrıldığı gün depresyona girer. Aziz Yıldırım bu tür itelemelerle ölene kadar Fenerbahçe başkanı olarak kalmak istiyor. Medyada, kulüpte kendi adamları var\" diye konuştu.

\"AZİZ YILDIRIM ÇOK KISKANÇ VE EGOLU BİR İNSAN\"

Aziz Yıldırım\'ın çok kıskanç ve egolu bir insan olduğunu söyleyen Çakar, \"Fenerbahçe\'deki tüm başarılı antrenörleri kovmuştur, Fenerbahçe\'de bir şeyler iyi giderken Yıldırım gider o işi bozar, bunun en baba örneği Ersun Yanal\'dır. 8-10 puan farkla takımı Nisan sonunda şampiyon yapan Yanal, birden kovuluyor ve kovulurken Yanal\'a ahlaksız sözler söyleniyor. Sonra İsmail Kartal\'ı getiriyor, sonra Pereira geliyor, sonra ligin başlamasına dört gün kala Advocaat geliyor, sonra 2 sene önce ben olduğum sürece bu kulüpten içeri giremez dediği aykutu getiriyor. Hatalar silsilesi\" ifadelerini kullandı.

QUARESMA\'NIN ALİ PALABIYIK\'A YAPTIĞI HAREKET...

Ricardo Quaresma\'nın, Kardemir Karabükspor maçında hakem Ali Palabıyık\'a yaptığı hareketi bir anısı üzerinden yorumlayan Çakar, \"2 yıl önce Moskova uçağında bir hostes babası yaşındaki bir adamın söylediklers yüzünden ağlamaya başladı. Ben de karıştım bu olaya, adam bana küfür etti. Normal şartlar altında bana Türkiye\'de küfür edecek adam sıkıntı yaşar. Uçaktayız, uçak Rus hava sahasında, dövsen dövemezsin, sövsen sövemezsin... Yerime oturdum, hostesi çağırdım, başka bir hostes geldi, sıcak bir kahve istedim, kahvemi aldım. Daha sonra kalktım hostes kızı ağlatan kişinin önünden geçerken adamın kafasından aşağı kaynar kahveyi döktüm, Adama çok affedersiniz dedim. Buradan geleceğim yer şu, Quaresma, benim bu yaptığımı Ali Palabıyık\'a yaptı, sonra da pardon hocam dedi. Yapılacak hiçbir şey yok\" diye konuştu.

ÇAKAR\'DAN HAFTANIN ENLERİ

Ahmet Çakar, BİP uygulamasında bulunan 10 Numara Muhabbet kanalında haftanın enlerini de belirledi.

İşte Çakar\'ın enleri...

Haftanın galibiyeti: Medipol Başakşehir

Haftanın mağlubiyeti: Fenerbahçe

Haftanın hüsranı: Fenerbahçe

Haftanın talihsiz açıklaması: Aykut Kocaman

haftanın skandalı: Antalya Stadı\'nda Galatasaray seyircisinin demirlerin arkasında tutulması

Haftanın 10 numarası: Samuel Eto\'o

Sarı kart: Aykut Kocaman

Kırmızı kart: Ricardo Quaresma