-Çakal Carlos'tan itiraf PARİS/CARACAS (A.A) - 07.11.2011 - Fransa'da bugün yeniden yargılanmaya başlayan dünyaca ünlü terörist Çakal Carlos lakaplı İlich Ramirez Sanchez, yüzden fazla saldırıda 1500 ila 2000 kişinin ölümüne yol açtığını söyledi. Venezuelalı ünlü terörist Fransa'da 1982 ve 1983 yıllarında düzenlenen ve 11 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı 4 ayrı saldırıyla ilgili olarak Paris Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Davada karar 16 Aralık'ta verilecek. Carlos, basının büyük ilgi gösterdiği duruşmanın başında yargıcın sorusunu, "Mesleğim devrimcilik" diye yanıtladı. Çakal Carlos, dava öncesinde Venezuela'da yayımlanan El Nacional gazetesine telefonla verdiği demeçte de düzenlediği saldırılardaki sivil kayıplar konusundaki soruya, "Fazla değil, hesapladım, yüzde 10'a ulaşmıyor. 1500 ila 2000 ölü arasında 200'den fazla sivil kurban yok" diye yanıt verdi. "Eşgüdümü" altında 100'den fazla saldırı düzenlendiğini anlatan 62 yaşındaki Carlos, bu saldırıların çok iyi organize edildiğini söyledi, ancak bunlarla ilgili ayrıntı vermedi.