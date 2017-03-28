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Dünya

Çakal Carlos'a 3. kez müebbet

Carlos, Fransa'da 1974 yılında bir alışveriş merkezine yapılan bombalı saldırıdan suçlu bulunmuştu

28 Mart 2017 18:37

‘Çakal Carlos’ olarak bilinen Venezuela doğumlu Ilich Ramirez Sanchez, Fransa'da 1974 yılında bir alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırıdan dolayı suçlu bulunup, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Sputnik'in haberine göre dünyanın en önemli istihbarat teşkilatlarını uzun süre peşinden koşturan profesyonel suikastçi 'Çakal Carlos, üçüncü kez müebbet hapse mahkum edildi.
Paris’te 1974 yılında Drugstore Publicis alışveriş merkezine el bombasıyla düzenlenen, iki kişinin ölümüne, 32 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırı nedeniyle Fransa’da yargılanmakta olan Carlos, mahkeme heyeti tarafından suçlu bulundu.
Hakkındaki iddiaları reddeden Carlos, aleyhinde kanıt olmadığını ve yargılamanın ‘absürd’ olduğunu savunmuştu.

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Çakal CarlosFransaIlich Ramirez Sanchez

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