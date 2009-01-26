Çakal Carlos, Tuncay Güney’i yalanladı

Çakal Carlos lakabıyla tanınan Vladimir Ilich Ramirez Sanchez, Tuncay Güney’in kendisine yönelik, 'Türkiye’de islamcı bir terörist liderle görüştüğü' iddiasını yalanladı.



Paris’e 60 kilometre mesafede bulunan ve dünyanın en iyi korunan hapishanelerinden sayılan Poissy Cezaevi’nde tutulan Çakal Carlos, telefonla ulaştığı Hürriyet muhabirine, kendi ismini zikreden Ergenekon soruşturması tanığı Tuncay Güney’in yalan söylediğini bildirdi.



'Her şeyi dün gibi hatırlıyorum'



Çakal Carlos ise, "Türkiye’de hiçbir İslamcı ile konuşmadım, ben bir devrimciyim" ifadesini kullandı. Transit geçtiği İstanbul’da kimseyle temasta bulunmadığını belirten Çakal Carlos, "Herşeyi dün gibi hatırlıyorum. O kişi (Güney) yalan söylüyor" diye konuştu.



Carlos şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye’de çok bulundum. Suriye sınırındaki bölgelere gittim. İstanbul’dan da çok geçtim, ama transit olarak. Benim İstanbul’da genç bir İslamcı ile konuştuğumu söyleyen kimse yalan söylüyor. Ben bugün gibi hatırlıyorum. 30 yıl önce, 1979 yılı Ocak ayında Bağdat’tan Bükreş’e giderken İstanbul’dan transit geçtim ve yalnız da değildim. Yanımda bazı yoldaşlar vardı. Daha önce de İstanbul’dan geçtim ama hepsi transitti. Ayrıca Türkiye’de hiçbir liderle temasım olmadı."



'Agopyan’ı tanırım, Apo’yla selamlaştım'



Çakal Carlos, bazı Türkiye bağlantılarını ise kabul etti. Tarihin en ünlü hükümlüsü sayılan Carlos, İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom’u 17 Mayıs 1971’de kaçıran ve 10 gün sonra Nişantaşı’nda başına kurşun sıkarak öldüren THKP-C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi) militanlarıyla Türkiye dışında toplantılar yaptığını söyledi.



Ermeni terör örgütü Asala’nın lideri Agaop Agopyan’ı iyi tanıdığını ve terörist başı Abdullah Öcalan ile de Suriye’nin başkenti Şam’daki bir toplantı sırasında selamlaştığını söyleyen Carlos, "Türkiye’de MİT ajanlarıyla da tanıştım. Ben onların MİT ajanı olduklarını biliyordum ama onların benim gerçek kimliğimden haberleri olmadı" dedi.



’Nurettin Güven hastanede’ demişti



Çakal Carlos, geçen hafta içinde de Hürriyet’i aramış ve Ergenekon soruşturmasında adı geçen kişilerden Malatyalı Nurettin Güven’in bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.



Carlos için ne demişti?



Tuncay Güney, TRT-2’deki yayın sırasında, "1977 yılında Çakal Carlos İstanbul’a geliyor, genç bir çocukla görüşüyor. Bu kişinin de görüntüleri, bilgileri var. Bulup çıkarsınlar. O İslamcı terör örgütünün lideri de şimdi içerde" demişti.



Purolarını bile o gönderiyormuş



Dünyanın en güvenli cezaevlerinden olan Poissy’de tutulan Çakal Carlos’un güvenlik önlemlerini atlatıp telefonla nasıl temas kurduğu bilinmiyor. Venezüela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in, Çakal Carlos’un cezaevindeki tüm ihtiyaçlarını temin ettiği öne sürülüyor. Hatta purosunu bile Chavez’in yolladığı iddia ediliyor.



'Kitaplarım Lübnan’da iki ayrı kasada saklı'



Hatıralarını henüz yayınlamayan Çakal Carlos, "Yazdıklarım dünyayı ayağa kaldıracak. Şu anda iki kopyası Lübnan’da iki ayrı kasada saklanan yazılarım ben öldükten sonra yayınlanacaklar. Kitabımdaki kişilerin çoğu hayatta" dedi.