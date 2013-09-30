T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Cahit Berkay'dan Altın Portakal'ın 50. yılına özel beste

'Bir Filmdir Ömrümüz'; kırmızı halıdan törenlere, kortejden etkinlik alanlarına pek çok noktada festivalin simgesi haline gelecek

30 Eylül 2013 16:40

Altın Portakal'ın 50. yılına özel hazırlanan 50. yıl bestesi tamamlandı. Cahit Berkay'ın hazırladığı 'Bir Filmdir Ömrümüz' adlı bestenin sözlerini Metin Üstündağ yazdı.
 
Unutulmaz filmlere müzikleriyle imza atan ve En İyi Müzik dalında en çok Altın Portakal kazanan sanatçılardan biri olan Cahit Berkay’ın Altın Portakal’ın 50. yılına özel hazırladığı “Bir Filmdir Ömrümüz” adlı bestenin sözlerini karikatürist, mizah yazarı ve şair Metin Üstündağ yazdı.
 
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tüm yıllarından esintiler taşıyan 50. yıl bestesini, opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve popüler müzik sanatçısı Nez seslendirdi.
 
Zengin bir orkestrasyonla kayıtları yapılan bestenin aranjmanında ise Cem Öget imzası bulunuyor.
 
'Bir Filmdir Ömrümüz'; kırmızı halıdan törenlere, kortejden etkinlik alanlarına pek çok noktada festivalin simgesi haline gelecek.
 
 

Berkay senfoni orkestrasıyla

 
 
Cahit Berkay ayrıca, Türk sinemasına damgasını vurmuş film müziklerinden bir seçkiyle Altın Portakal’ın 50. Yıl Töreni’nde sahne alacak.
 
Cahit Berkay’a, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının da yer alacağı 50 kişilik senfoni orkestrası eşlik edecek. Orkestrayı Cem Öget yönetecek.

ETİKETLER

cahit berkayaltın portakalmüzikbeste

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24