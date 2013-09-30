Cahit Berkay'dan Altın Portakal'ın 50. yılına özel beste

Altın Portakal'ın 50. yılına özel hazırlanan 50. yıl bestesi tamamlandı. Cahit Berkay'ın hazırladığı 'Bir Filmdir Ömrümüz' adlı bestenin sözlerini Metin Üstündağ yazdı.

Unutulmaz filmlere müzikleriyle imza atan ve En İyi Müzik dalında en çok Altın Portakal kazanan sanatçılardan biri olan Cahit Berkay’ın Altın Portakal’ın 50. yılına özel hazırladığı “Bir Filmdir Ömrümüz” adlı bestenin sözlerini karikatürist, mizah yazarı ve şair Metin Üstündağ yazdı.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tüm yıllarından esintiler taşıyan 50. yıl bestesini, opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve popüler müzik sanatçısı Nez seslendirdi.

Zengin bir orkestrasyonla kayıtları yapılan bestenin aranjmanında ise Cem Öget imzası bulunuyor.

'Bir Filmdir Ömrümüz'; kırmızı halıdan törenlere, kortejden etkinlik alanlarına pek çok noktada festivalin simgesi haline gelecek.

Berkay senfoni orkestrasıyla

Cahit Berkay ayrıca, Türk sinemasına damgasını vurmuş film müziklerinden bir seçkiyle Altın Portakal’ın 50. Yıl Töreni’nde sahne alacak.

Cahit Berkay’a, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının da yer alacağı 50 kişilik senfoni orkestrası eşlik edecek. Orkestrayı Cem Öget yönetecek.