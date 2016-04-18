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Kültür-Sanat

Cahit Berkay’dan 50’inci sanat yılı konseri

Berkay'ın 50'inci sanat yılı konseri Beylikdüzü Kültür Merkezi'nde düzenlendi

18 Nisan 2016 19:16

Türk müziğine damga vuran Moğollar’ın kurucu isimlerinden müzisyen Cahit Berkay, 50’inci sanat yılında konser verdi. Beylikdüzü Kültür Merkezi’nde dün verilen konserde, Berkay’ın biyografisi, müziklerini yaptığı filmlerin afişleri ve çocukluğundan günümüze fotoğraflarının yer aldığı sergi gerçekleştirildi.

Haberler’in haberine göre, Türk Sineması'nın klasik yapıtları arasında gösterilen 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Bodrum Hakimi', 'Devlerin Aşkı', 'Çiçek Abbas', 'Dila Hatun', 'Çöpçüler Kralı' gibi 200'e yakın filmin müziğini yapan 70 yaşındaki Cahit Berkay, Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile birlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.

Öykü Cengiz'in sunduğu konserde Cem Öget'in yönetimindeki orkestra Cahit Berkay ile birlikte Moğollar, Cem Karaca ve Barış Manço'dan şarkılarını seslendirdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer konuklar Cahit Berkay'ı ayakta alkışladı. Başkan İmamoğlu Berkay'a teşekkür plaketi verirken, "Sen yine üret usta, daha uzun yıllar sanat dünyamıza unutulmaz eserler kazandır, daha nice yıllara" dedi.

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