Cahit Berkay'a 'Şükran' ödülü

Bu yıl 8'incisi gerçekleşen Uluslararası Anadolu'ya Şükran Buluşmaları'nda usta müzisyen Cahit Berkay'a "Büyük Şükran Ödulü" verildi.

Ödülün fikir birliği içinde kararlaştırıldığını göstermek için toplumun her kesimini temsil eden kişiler sahneye gelerek sanatçıya ödülünü sundular. Odül son olarak Harry Poter gibi uluslararası filmlerin müziklerini yapan dünyaca ünlü Müzisyen Youki Yamamato tarafından takdim edildi. Ödül plaketi ünlü heykeltraş Serap Gümüşoğlu tarafından hazırlandı.

"Artık sanatçıyım"



Duygulu anların yaşandığı törende gözyaşlarını tutamayan usta müzisyen Berkay, ödülü hayatının en anlamlı ödülü olarak tanımladı. Bugüne kadar kendini çalgısı ya da müzisyen olarak tanıttığını belirten Berkay, "Bu ödülle birlikte artık ben bir sanatçıyım" dedi.



Berkay, gözyaşlarını tutamadı



Anadolu'daki en büyük sanat buluşması olarak kabul edilen festivalde ilk kez bir duayen sanatçıya bir ödül verilmesi kararlaştırıldı. Berkay tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Sanat yaşamı boyunca yüzlerce ödül aldığını belirten usta müzisyen, bir köy meydanında, toplumun her kesimini temsil eden insanların fikir birliğiyle bir ödülün kendisine takdim edildiğini söyledi ve "Bu ödülün benim için anlamı çok büyük" dedi.



198 film müziğine imza attı



Tören öncesi izleyenlere Berkay'ın müziklerini yaptığı filmlerden bir kesit sunuldu. Selvi boylum al yazmalim, Öğretmen, Sultan, Ateş Böceği, Devlerin Aşkı, Dıla Hanım, Çiçek Abbas, Çöpçüler Kralı gibi filmlerin müziklerini yapan Berkay bugüne kadar 198 filmin müziğine imza attı.



Moğollar ile nostalji



Cahit Berkay tören sonrası, aralarında merhum sanatçı Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın da bulunduğu Moğollar grubu eşliğinde bir konser verdi. Sanat yaşamında birlikte calıştıği Cem Karaca, Barış Manço gibi ölümsüz sanatçıların eserlerine de yer verdiği konserde büyük coşku yaşandı. Cahit Berkay ve Moğollar 2 saat boyunca sahnede kaldı ve izleyenlerin uzun yıllar hafızalarında kalacak bir müzik şöleni yaşattı.

