Cahit Aral vefat etti

T24 - Anavatan Partisi kurucu üyesi ve eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, İstanbul'da vefat etti.







Aral'ın oğlu, Zafer Aral'dan alınan bilgiye göre, Cahit Aral (84), İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesinde, kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Aral'ın cenazesi, 3 Kasım Perşembe günü, Levent Camii’nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.





Rasyasyona inat çay içmişti





(Çay içme haberi 9 Aralık 1986 tarihli Milliyet'in 7. sayfasında böyle yayımlanmıştı)





Aral, 1986 yılında meydana gelen dünya tarihinin en büyük nükleer faciasının ardından Karadeniz Bölgesi'nin radyasyondan etkilenmediğini ispatlamak için yaptıklarıyla tarihe geçmişti. Aral, çay ve fındığın radyasyona maruz kalmadığını ispatlamak için 8 Aralık 1986'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin önünde çay içmişti.



