-ÇAĞRI MERKEZLERİNE KAPSAMLI DÜZENLEME ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Çağrı merkezlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme yapmayı planlıyoruz''dedi. Yıldırım, Ankara Gar'da sektörü izleyen basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer ve TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman'ın katıldığı toplantıda Yıldırım, bilişim sektörüne yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 2023 yılına yönelik hedeflerini anlatan Yıldırım, Türkiye'nin internet kullanımı ve altyapısında Avrupa'da 5, dünyada 11. ülke olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Yıldırım, BTK'nın sabit telefon aboneliği olmaksızın DSL hizmeti kullanılmasına yönelik hizmeti ifade eden ''yalın ADSL'' aboneliği konusunda Temmuz ayında karar verdiğini ve buna göre aylık 8,13 abonelik ücreti belirlendiğini, böylece diğer tarifelere göre 4-30 TL arasında bir indirim sağladığını kaydetti. Servis sağlayıcıların yaptıkları iş ve işlemlerdeki içeriği yurtdışında sakladıklarını ve bu durumun hem bilgi güvenliği sorunu hem de ülke adına ekonomik kayıp anlamına geldiğine dikkati çeken Yıldırım, ''İçerik sağlayıcıların içeriklerinin yüzde 60'ını Türkiye'ye taşımalarını sağladık. İnternet servis sağlayıcılarına sesleniyoruz, bilgilerini yurtdışında değil Türkiye'de saklasınlar'' diye konuştu. Türkiye'nin üçüncü kez Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) Konseyine seçildiğini hatırlatan Yıldırım, gelecek yıl Türkiye'nin konsey başkan yardımcılığı yapmasının teklif edildiğini, bunun 2012 için başkanlık anlamına geldiğini söyledi. Arabağlantı ücretleri konusunda BTK'nın düzenlemelerinin önemli etkiler yarattığını ifade eden Yıldırım, ''Arabağlantı uygulamasıyla 7 yılda cep telefonu ücretlerinde yüzde 80, sabit telefon ücretlerinde yüzde 60 indirim gerçekleşti'' dedi. Mobil telefonlar arasında numara taşıma uygulamasından bugüne kadar 21 milyon abonenin yararlandığını kaydeden Yıldırım, mobil kapsama alanının genişletilmesi kapsamında da BTK'nın operatörlerle işbirliğine giderek çalışmalar yaptığını hatırlattı. -''(NUMARA TAŞIMAYA) SINIRLAMA GETİRİLEBİLİR''- Bakan Yıldırım, daha sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin ''Operatörlerin, numara taşıma uygulaması nedeniyle bir sıkıntıları olduğu yönünde açıklamaları olmuştu. Numara taşıma uygulaması için bankalar da olduğu gibi bir kara liste oluşturulacak mı?'' şeklindeki sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi: ''Operatörlerden gelen şikayetlerin düzeyi nedir bilemiyorum. Bir öngörüdür, vatandaşı peşin peşin de bir takım numaralar yapıyor gibi bir duruma düşürmeyelim ama kredi kartında yaşanan olaya benzer bir şey yaşanmasın diye tedbir gerekiyorsa bu yapılır. Benim dikkatimi çeken başka ülkelerde bu kadar numara geçişi olmuyor. Biz de niye bu kadar fazla oluyor? Bu doğal bir değişim midir? Yoksa başka öngörmediğimiz şeyler var mıdır? Bunu BTK araştırır, düzenleme gerekirse yaparız. Sınırlama getirilebilir.'' Yıldırım, yasa dışı dinlemelere ilişkin düzenlemenin sorulması üzerine de 5651 sayılı kanun için Adalet Bakanlığı ile birlikte yaptıkları çalışmaların yasa dışı dinlemelere verilecek cezaların caydırıcılığının artırılmasını kapsadığını belirtti. -İNTERNET MEDYASINA KANUNİ DÜZENLEME- İnternet konusundaki hukuki düzenleme ihtiyaçlarının da bu kanuna dahil edilmesini istediğini ifade eden Yıldırım, ''İnternet medyasının yasal altyapısının oluşturulması da eğer konulabilirse oraya konulması. Bu da uzun süreden beri seslendirilen bir talepti. Arkadaşlar çalışıyorlar'' dedi. Yıldırım, internet medyasının da yazılı ve görsel basında olduğu gibi bir yasal altyapıya kavuşturulmasını amaçladıklarını söyledi. Bir gazetecinin ''Kılıçdaroğlu'nun konusu da şahsi suçlara girmiyor mu?'' hatırlatması üzerine Yıldırım, esprili şekilde ''Şimdi o konuya girmeyelim. Elin kılıcıyla işimiz olmaz. Biz kendi işimize bakalım'' dedi. Kripto Yönetmeliği konusunda ilgili kurum yöneticileriyle mutabakata varıldığını belirten Yıldırım, yönetmeliğin hazırlandığını bildirdi. -TURKCELL'İN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU- Yıldırım, Turkcell'in olağanüstü genel kuruluna ve SPK üye sayısına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları kaydetti: ''Turkcell gibi Türk Telekom gibi ülkemizin iletişiminde çok önemli rol oynayan, bizim açımızdan ne yöne gittikleri ne yaptıkları çok önem arz ediyor. Milyonlarca vatandaşımız buradan hizmet alıyor. Türkiye'nin markalaşmış şirketleridir. Bunların bu karakterinin devam etmesi bizim açımızdan önem arz ediyor. Her iki şirketimizde yüzde 30-35 civarında halka arz edilmiş hisse var. Diğer hisse sahipleri bellidir, onlar haklarını her zaman koruyabilirler. Bizim onlara destek vermemize ihtiyaçları yok ama milyonlarca vatandaşın sahip olduğu küçük hisselerin, haklarına zarar gelmemesi bizim için önemlidir. Burada herhangi bir yanlışa izin vermemiz söz konusu olmaz. Bunun takipçisi SPK, Sanayi Ticaret Bakanlığı, BTK, yarın da Rekabet Kurumu ve mahkemelerdir... İşin konumuna göre değişir.'' Şirketlerin ihtiyaç duyduğunda olağanüstü genel kurula gitmelerinin hakları olduğunu ifade eden Yıldırım, ''Vatandaşın yüzde 33-34 payı olduğu böyle bir şirkette ve benzer şirketlerde bu kadar kısa süreli olağanüstü genel kurul yapılma ihtiyacı olursa buna kimse kayıtsız kalmaz'' diye konuştu. -ÇAĞRI MERKEZLERİNE DÜZENLEME- Çağrı merkezlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme yapmayı planladıklarını da anlatan Yıldırım, bu konuda vatandaşların beklentilerinin önüne geçmeyi ve ihtiyacı olan hizmet kalitesini makul ücretlerle almasını istediklerini belirterek şurları kaydetti: ''Bankacılık ve eğer bir yetki problemi yoksa tüm çağrı merkezlerini kapsaması daha doğru olur. Çünkü alınan hizmetin niteliği aynı. Bir kısmının mağduriyetini önlemeye çalışırken, bir kısmını görmezden gelmek kamu adaletine uymaz. Arkadaşlarımızın bu konuyu araştırıp eğer oluyorsa bu konuyu da dahil etmelerini uygun görüyorum. Eğer olmuyorsa kim yapacaksa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mı başka bakanlık mı yapar, onun takibini yaparız.'' ''Çağrı merkezleri para tuzağına dönüşmesin, hizmet veren, vatandaş memnuniyetini öngören güzel kuruluşlar haline gelsin'' diyen Yıldırım, bir çoğu böyle olmasına rağmen olası bir olumsuzluğu ortadan kaldırmak için BTK'nın erkenden düzenleme yaptığını vurguladı. Yıldırım, bugün basında yer alan pilot ile kulenin dikkatsizliği nedeniyle iki uçağın kaza atlattığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, bu konuda araştırma yapılması gerektiğini, bir yorumda bulunamayacağını söyledi. ''Yalın ADSL ücretinde 8,13 TL içinde özel iletişim vergisi kadar olacak? sorusuna karşılık Yıldırım, bunun kararını Maliye Bakanlığının vereceğini ifade etti. Başka bir soru üzerine de Yıldırım, tarifeleri BTK'nın belirlediğine işaret ederek, aşırı zam yapılmasının mümkün olamayacağını dile getirdi. BTK Başkanı Acarer de internet sitelerinin bir çoğunun mahkeme kararıyla kapalı olduğunu, tam uzantının verilmemesi halinde mağduriyetler yaşandığını, bu nedenle sadece görüntünün olduğu bölüme engelleme gelmesi yönünde bir düzenlemenin yasada yer alacağını söyledi. Acarer, çağrı merkezlerine ilişkin düzenlemeye ilişkin de bununla özellikle süre konusunun düzenleneceğini, bir çok sektörde çağrı merkezlerinde bu tür sorunların yaşandığını belirtti.