-Çağrı merkezi sektörü 10 kat büyüyecek İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı (BTK) Tayfun Acarer, Türkiye çağrı merkezi sektörünün, 10 kat büyüyecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. İstanbul'da düzenlenen ve çağrı merkezi sektörü temsilcileriyle iş dünyasını buluşturan ''Call Center 2011'' etkinliğinde konuşan Acarer, Türkiye'deki çağrı merkezi hizmetlerinin ve pazar büyüklüğünün dünya ortalamalarının çok altında olduğuna dikkati çekerek, ''Dünya genelinde yaklaşık 10 milyon olan çağrı merkezi çalışanı sayısı Türkiye'de henüz 55 bin civarında. Aynı şekilde dünya genelinde sektörün toplam büyüklüğü 350 milyar dolar iken, Türkiye'de bu rakamın 1 milyar dolar seviyesinde olduğu görülmektedir'' dedi. Dünyada 100–400 kişiye bir müşteri temsilcisi düşerken, Türkiye'de 1.850 kişiye bir müşteri temsilcisi düştüğünü kaydeden Acarer, ''Bu da Türkiye'de sektörün 10 kat büyüyecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, konuya dikkati çeken ve sektörün gelişimini destekleyen tüm girişimleri, kişi ve kuruluşları tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı. IMI Conferences tarafından organize edilen etkinlikte, Avaya, Asseco See, Atos, CMC, Çağrı Merkezleri Derneği, NCR, Tempo, Turkcell-Global Bilgi, Teleperformance ve Speak gibi çağrı merkezi sektörü kuruluşlarının, iş dünyasından isimlerle bir araya geldiği kaydedildi.