-Çağlayan'dan Mersin'e "Ro Ro Hattı" müjdesi MERSİN (A.A) - 18.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Mersin ile Mısır'ın İskenderiye kenti arasında Ro-Ro hatlarını başlatacaklarını belirterek, ''Çok yakın bir sürede başlayacak bu seferler, Mersin ekonomisine çok önemli kazanımlar getirecek'' dedi. Çağlayan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Afrika ülkelerinden Mısır, Tunus ve Libya'ya yaptığı ziyaretinin ardından Mersin'e geldi. Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanacak olan Mersin İdmanyurdu, Bursaspor maçının yapılacağı Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda incelemede bulunan Çağlayan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, stadın ışıklandırmasının, seyirci ve konuk takım oyuncularının oturacağı koltukların en iyi şekilde yapıldığını söyledi. Çağlayan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları Kuzey Afrika ülkelerinden Mısır, Tunus ve Libya gezileri ile ilgili olarak da, ''Kuzey Afrika ziyaretimiz son derece yerinde ve etkili olmuştur. İnşallah Mısır'la yaptığımız görüşmelerde Mersin-İskenderiye RORO hatlarını başlatıyoruz. Çok yakın bir sürede başlayacak bu seferler, Mersin ekonomisine çok önemli kazanımlar getirecek'' dedi. Gerek, Mısır, gerek Tunus ve gerekse Libya'da çok önemli ziyaret ve görüşmeler yaptıklarını belirten Çağlayan, şunları kaydetti: ''Bu ziyareti herkesin görmesini isterdim. Türkiye'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının dışarıda nasıl görüldüğünü, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına, ülkemize ne kadar değer verdiklerini... Hakikaten yakından görmenizi isterdim. Ziyaretler son derece yerinde ve etkili olmuştur. İnşallah Mısır'la yaptığımız görüşmelerde Mersin-İskenderiye Ro-Ro hatlarını başlatıyoruz. Çok yakın bir sürede başlayacak ve Mersin ekonomisine çok önemli kazanımlar getirecek. Mersin'i marka şehir yapacağız diye söz vermiştik. Bunlar artık yavaş yavaş görüyorsunuz. Mersin halkı sağ olsun, seçim öncesinde AK Partinin bu söylemlerine destek verip, AK Parti'yi birinci parti yaptılar. Tabi seçimi geride bıraktık. Şimdi, söz verdiklerimizi yapmanın gayreti içindeyiz. Mesela, Akdeniz Oyunları'nın hazırlıkları başladı. Çukurova Havaalanı ihalesi kasım ayında yapılacak. Ne söylemişsek, ne konuşmuşsak hepsini gerçekleştiriyoruz.'' Çağlayan, Mersin'i kültürde, sporda, ticarette, turizmde, eğitimden denizciliğe her yönüyle bu bölgenin en önemli merkezi haline getireceklerini kaydetti. Çağlayan ayrıca, bugün yapılacak olan Bursaspor maçında dostluk ve centilmenliğin ön plana çıkmasını arzu ettiğini ifade ederek, ''Kazanan dostluk ve centilmenlik olsun. Ancak, gönlüm Mersin İdmanyurdu'nun kazanmasını istiyor. Geçen hafta Ankaragücü maçında takımlarını 90 dakika destekleyen taraftarımızın desteği ile Bursaspor'u yeneceğimize inanıyorum'' dedi. Tevfik Sırrı Gür Stadı'ndaki incelemeye, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Taşkın da katıldı.