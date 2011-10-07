-Çağlayan'dan iş adamlarına Brezilya çağrısı ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türk iş adamlarına seslenerek, ''Amerika piyasasında yer almak istiyorsanız, bunun en doğru adresi Brezilya'dır. Oraya gitmek için de acele edin, geç kalmayın'' dedi. Çağlayan, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun (TUSKON) Brezilya Dışişleri Bakanlığı ve Ankara Büyükelçiliği'yle birlikte Ankara Hiltoh Otel'de düzenlediği Brezilya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, forumun, iki ülke arasındaki işbirliğinin artmasına vesile olmasını diledi. Türkiye ile Brezilya arasında bir çok konuda benzerlik olduğuna dikkati çeken Çağlayan, kendisinin de Brezilya'ya birçok kez gittiğini söyledi. ''Aramızda her ne kadar 12-13 saat uçuş mesafesi olsa da kalp mesafemiz sıfır noktasındadır. Orada bir mesafe yok'' diyen Çağlayan, coğrafi açıdan uzak olunmasının bir önemi olmadığını, diyalogların her geçen gün arttığını ve daha da artacağını ifade etti. Kasım ayında iş adamlarından oluşan bir heyetle Brezilya'ya gideceğini aktaran Çağlayan, şunları kaydetti: ''Kasım ayında yapacağımız toplantılarda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artırılması için çalışmalar yapacağız. İki ülke arasında o kadar çok benzerlikler var ki, bunları değerlendirmek istiyoruz. Bir benzerlik de şudur; tüm dünyanın krizlerle boğuştuğu, birçok ülkenin adeta iflas masasında olduğu bir ortamda Türkiye ve Brezilya, krizlere meydan okuyarak büyümeye devam etmiştir. İki ülkeye ilişkin rakamlara baktığımızda, 270 milyonluk bir nüfus, 3 trilyon dolara yakın milli geliri olan iki ülkeden bahsediyoruz. İki ülkenin toplam dış ticaret hacmi, 685 milyar dolar. Ancak, şunu da ifade etmek isterim; iki ülkenin kapasitesine bakıldığında aramızdaki ticaret hacmi son derece yetersizdir. Aramızda olması gereken ticaret hacminin en az 20,30,50 milyar dolarlarla ifade edilmesi lazım.'' -''Acele edin, geç kalmayın''- Türkiye ve Brezilya sanayilerinin, birbirlerine rakip olan değil, birbirlerini tamamlayan sanayiler olduğuna dikkati çeken Çağlayan, Türk ve Brezilyalı iş adamlarının, iş kollarını iyi seçmeleri halinde üçüncü ülkelerde dahi birlikte çok önemli yatırımlara imza atabileceklerini söyledi. Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'e hitaben, ''Zatıalinize bir çağrıda bulunmak istiyorum'' diyen Çağlayan, şöyle devam etti: ''Gelin ortak olalım ve Türkiye'yi Avrupa'nın, dünyanın üssü haline getirelim. Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesinde 56 ülkenin bulunduğu bir coğrafyada ve dünya ekonomisinin üçte biri bu 56 ülkede dönüyor. Biz diyoruz ki, Brezilyalı firmalar, Türkiye'ye geldiği zaman Brezilya, Asya'ya sınır olacaktır. Aynı şekilde Türk iş adamları da Amerika kıtasına açılmak için Brezilya'yı önemsemeli.'' Bakan Çağlayan, ticaret anlaşmalarının da önemini vurgulayarak, ''Biz Avrupa Birliği Gümrük Birliği üyesiyiz, 18 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var. Aynı şekilde bana göre Mercosur'un (Güney Amerika Ortak Pazarı) önemli bir üyesi olan Brezilya'yla bir serbest ticaret anlaşması, yani Mercosur ile Türkiye arasında bir serbest ticaret anlaşması yapılması niyetimizi size iletmek istiyoruz'' diye konuştu.