-ÇAĞLAYAN'DAN ERDEM BAŞÇI'YA ÖVGÜ ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Erdem Başçı'nın atanması ile ilgili ''Ben biliyorum ki Erdem Başçı da Sayın Durmuş Yılmaz'ın son zamanlarda ve gecikerek söylemeye başlamış olduğu (finansal istikrar) kelimesini kendisine görev ve ödev olarak alacaktır'' dedi. Türkiye-Azerbaycan İş Forumu toplantısı öncesinde gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Çağlayan, Erdem Başçı'nın atanmasında Bakanlar Kurulu üyesi olarak kendisinin de imzasının bulunduğunu belirterek, atamanın hayırlı olmasını diledi. Erdem Başçı'nın daha önce de TCMB Başkanı olarak önerildiğini, ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edildiğini hatırlatan Çağlayan, başarılı hizmetler vermesini ümit ettiği Başçı'nın, banka ile yapılan bütün görüşmelerde yer aldığı için kendilerinin hassasiyetlerini yakından bildiğini söyledi. Çağlayan, ''Ben biliyorum ki Erdem Başçı da Sayın Durmuş Yılmaz'ın son zamanlarda gecikerek söylemeye başladığı (finansal istikrar) kelimesini kendisine görev ve ödev olarak alacaktır'' ifadesini kullandı. Fiyat istikrarının da çok önemli bir konu olduğunu, Türkiye'de artık enflasyonun tek haneli ve sürdürülebilir bir noktaya getirildiğini anlatan Çağlayan; ancak ekonomide bugün gelinen noktada fiyat istikrarının tek başına yeterli olmadığını, finansal istikrarın önem kazandığını vurguladı. Finansal istikrar kapsamında enflasyon ile mücadelenin yine temel öncelik olduğunu; ancak istihdam, üretim, yatırım, ihracatın bir kenara bırakılmadığını ifade eden Çağlayan, bu noktada cari açığın önemine dikkati çekti. Çağlayan, ''Sayın Başçı'nın bu konuda bizim ne demek istediğimizi anladığını fazlasıyla biliyorum. Ümit ediyorum ki inşallah başarılı bir çalışma yapacaktır'' diye konuştu. TCMB'nin milli bir kuruluş olduğunu ifade eden Çağlayan, ''Bizim şahıslarla hiçbir işimiz olmaz. Merkez Bankasına söylediğimiz şeyler burada. 4 ay önce bankanın yapmaya başladığı çalışmaları daha önce yapmasını istemiştik'' dedi. TL'nin aşırı değerlenmesinin ithalat ve ihracat üzerindeki etkisine işaret eden Bakan Çağlayan, cari açığa karşı mücadele ettiklerini; ancak bunun tek başına kendilerinin elinde olmadığını dile getirdi. Çağlayan, ''Türk Lirasının aşırı değerlenmesi önemli. Zannediyorum ki Merkez Bankasının yeni başkanı yıllardır bu kurumda çalışan, kurumu iyi tanıyan Erdem Başçı kardeşimiz, inşallah bu hassasiyeti dikkate alarak gerekli çalışmaları yapacaktır'' ifadesini kullandı. Erdem Başçı'nın TCMB'de başkan yardımcılığı yaparak bir nevi kalfalık dönemini geçirdiğine işaret eden Bakan Çağlayan, ''Şimdi de ustalık dönemine geçmiştir. Ustalık döneminde tüm maharetlerini ümit ediyorum gösterecektir, diğer çalışma arkadaşları ile beraber ...'' yorumunu yaptı.