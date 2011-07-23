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Ekonomi

ÇAĞLAYAN'DAN "12 HAZİRAN" GÖNDERMESİ MUT (A.A)

23 Temmuz 2011 21:45

-ÇAĞLAYAN'DAN "12 HAZİRAN" GÖNDERMESİ MUT (A.A) - 23.07.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ilgili açıklamalarına ilişkin, ''12 Haziran'da cevabınızı aldınız, tuş oldunuz artık kenara çekilin ve gölge etmeyin başka ihsan istemez'' dedi. Bakan Çağlayan, partisinin il teşkilatınca seçimlerin ardından teşekkür amacıyla hazırlanan program kapsamında Mut ilçesine geldi. İlçe girişinde kalabalık bir grup tarafından karşılanan Çağlayan, Çınar Altı Parkı'nda halka hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'yi zenginleştirmek istediklerine işaret etti. Kılıçdaroğlu'nun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile kendisinin kur rejimi konusunda ayrı düştüklerine ilişkin yaptığı eleştiriye Çağlayan, şu yanıtı verdi: ''Başta ana muhalefet partisi olmak üzere muhalefetin ekonomiyle arası iyi değildir. 'Kur rejimiyle ilgili Başbakan ayrı, yardımcısı ayrı, Ekonomi Bakanı ise ayrı söylüyor' demiş. Biz aynı şeyi söylüyoruz ama siz bunları anlamakta güçlük çekiyorsanız biz ne yapalım? Faiz lobisi ülkemizde kriz çıkmasını umuyor. Ama muhalefet bile bekliyor ki, 'acaba bir kriz çıkıp, bizim de siyaset anlamında ekmeğimize yağ sürülür mü?' Geçmiş olsun, 12 Haziran'da cevabınızı aldınız, tuş oldunuz artık kenara çekilin ve gölge etmeyin başka ihsan istemez.'' Halkın sorunlarını ve refah seviyesini artırabilmeyi kendilerine dert edindiklerini anlatan Çağlayan, ''Biz ne zaman sorun yaşamayan zengin bir ülke olursak, o zaman dertlerimiz biter. Biz istiyoruz ki; Türkiye kendi uçağını ve arabasını üreten bir ülke olsun. Bunu yapacak güce de zekaya da sahibiz. Biz varlıklardan değil, yokluklardan gelmiş bir ülkeyiz. Ama 9 senedir durum değişti. Artık kendi kendimize yetebiliyor, kendi gündemimizi belirliyoruz'' diye konuştu. Bakan Çağlayan, daha sonra özel bir helikopterle Ankara'ya hareket etti.

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